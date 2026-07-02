الشمس.. عدو غير متوقع يتلف خصلات شعرك

تحرص الكثيرات على حماية بشرتهن باستخدام واقي الشمس يوميا قبل الخروج من المنزل، لكن قلما يتم الانتباه لحماية الشعر الذي يتضرر كذلك من الأشعة فوق البنفسجية أكثر مما تعتقدين. فالتعرض المطول للشمس قد يؤدي إلى جفاف خصلات الشعر وإضعاف بنيتها وبهتان لونها، مما يجعلها أكثر عرضة للتقصف والتكسر مع مرور الوقت.

وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية ويلما بيرغفيلد لموقع "كليفلاند كلينك" أنه يمكن ملاحظة الشعر المتضرر من الشمس بسهولة، إذ يبدو جافا وباهتا، ويصبح صعب التصفيف، كما يجف بسرعة أكبر من المعتاد.

كيف تؤذي الشمس الشعر؟

تحتوي أشعة الشمس على الأشعة فوق البنفسجية، وهي إشعاعات غير مرئية تؤثر في خلايا الجلد وفروة الرأس، كما تمتد آثارها إلى بنية الشعر نفسه. ومع التعرض المتكرر لها، تبدأ هذه الأشعة بإضعاف البروتينات المكونة للشعر، مما يؤدي تدريجيا إلى تلفه وفقدان قوته.

ويشبه الخبراء هذا التأثير بقطعة قماش رقيقة تُترك تحت الشمس لفترات طويلة، فتفقد مرونتها وتصبح أكثر هشاشة. فالشعر يتكون أساسا من بروتين الكيراتين، وهو المسؤول عن قوته ومرونته، لكنه حساس للعوامل الخارجية مثل الحرارة والمواد الكيميائية وأشعة الشمس.

ويُعد التعرض المفرط للشمس من أبرز أسباب تلف الشعر، رغم أنه غالبا ما يتم تجاهله عند الحديث عن أسباب الجفاف أو التقصف أو بهتان اللون.

الأشعة فوق البنفسجية وتأثيرها في الشعر

تؤثر الأشعة فوق البنفسجية في الشعر بطريقتين رئيسيتين:

1 – الأشعة فوق البنفسجية "ب" (UVB): تستهدف البروتينات المسؤولة عن قوة الشعر، فتعمل على تكسير الكيراتين وإضعاف البنية الداخلية للشعرة، ما يجعلها خشنة وجافة وسهلة التكسر.

2 – الأشعة فوق البنفسجية "أ" (UVA): تؤثر في صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، فتؤدي إلى تلاشي اللون الطبيعي أو المصبوغ، وقد تمنح الشعر الداكن درجات نحاسية أو مائلة إلى الأحمر مع التعرض الطويل.

علامات تلف الشعر بسبب الشمس

تظهر أضرار الشمس تدريجيا، لذلك قد لا تلاحظ في البداية. ومن أبرز العلامات:

إعلان

جفاف الشعر وخشونته وفقدان نعومته.

زيادة التشابك وسهولة التكسر أثناء التمشيط.

ضعف قدرة الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعله منفوشا في الرطوبة وأشد جفافا في الأماكن المكيفة.

تلف الطبقة الخارجية للشعرة.

كما يعد تغير اللون من أوضح العلامات، خاصة لدى أصحاب الشعر الداكن أو المصبوغ، إذ قد يميل البني إلى الأحمر أو البرتقالي، ويتحول الأشقر إلى درجات نحاسية أو صفراء، بينما يفقد الأسود عمقه اللوني تدريجيا.

أما الشعر المصبوغ، فيبهت لونه بسرعة أكبر، وقد يحتاج إلى إعادة الصبغ خلال 3–4 أسابيع بدلا من 6–8 أسابيع نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية في جزيئات اللون.

من الأكثر عرضة لتلف الشعر؟

تختلف درجة تأثر الشعر بالشمس حسب عدة عوامل:

1. لون الشعر

الأشخاص ذوو الشعر الأشقر أو الأحمر أو البني الفاتح أكثر عرضة لتلف البروتينات، لأن شعرهم يحتوي على كمية أقل من الميلانين الذي يوفر حماية طبيعية. أما الشعر الداكن، فمع أنه أكثر مقاومة للتلف البنيوي، إلا أن تغير اللون فيه يكون أوضح.

2. الشعر المعالج كيميائيا

الشعر المصبوغ أو المبيض أو المفرود يكون أضعف وأكثر حساسية للشمس، لأن طبقته الخارجية تكون متضررة مسبقا، مما يسمح بتغلغل الأشعة بسرعة أكبر.

3. نمط الحياة

يزداد الخطر لدى من يتعرضون للشمس لفترات طويلة. حتى التعرض اليومي أثناء القيادة أو قرب النوافذ قد يسبب أضرارا تراكمية. كما تلعب البيئة دورا مهما، إذ ترتفع شدة الأشعة فوق البنفسجية في المناطق الحارة، القريبة من خط الاستواء، أو المرتفعة، وكذلك عند انعكاس الشمس على الثلوج.

كيف تحمي شعرك من الشمس؟

لحماية الشعر من أضرار الشمس، ينصح الخبراء بعدة خطوات: