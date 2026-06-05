تعد البشرة أكبر عضو في جسم الإنسان، وتعمل باستمرار على تجديد نفسها عبر التخلص من الخلايا القديمة واستبدالها بأخرى جديدة. لكن مع التقدم في العمر والتعرض للشمس والتلوث والإجهاد، تتباطأ هذه الدورة فتتراكم الخلايا الميتة على السطح.

عندها تفقد البشرة نضارتها وتبدو باهتة وخشنة وتزداد قابلية المسام للانسداد وظهور الرؤوس السوداء والحبوب، كما تضعف استفادتها من الكريمات والسيرومات. لذلك يعد تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة خطوة أساسية في أي روتين عناية جاد.

كيف تتجدد البشرة بشكل طبيعي؟

تبدأ خلايا الجلد في الطبقات العميقة، ثم تتحرك تدريجيا نحو السطح خلال نحو 28 إلى 40 يوما لدى البالغين الشباب، قبل أن تموت وتشكل الطبقة الخارجية الواقية ثم تتساقط طبيعيا.

هذه الدورة تتباطأ مع التقدم في العمر والعوامل البيئية ونمط الحياة غير الصحي وبعض الأمراض الجلدية، فيتراكم على السطح ما يشبه "طبقة عازلة" من الخلايا الميتة تعيق تجدد الجلد وتزيد مشكلاته.

إشارات تدل على تراكم الخلايا الميتة

من أبرز العلامات التي قد تلاحظينها:

بهتان لون البشرة وفقدان الإشراقة.

خشونة الملمس وظهور مناطق جافة ومتقشرة.

ازدياد الرؤوس السوداء وحب الشباب.

عدم تجانس لون البشرة وضعف استجابة الجلد لمنتجات العناية.

في كثير من الأحيان يكون سبب "عدم فاعلية" الكريمات هو هذه الطبقة العازلة من الخلايا الميتة، لا المنتج نفسه.

أولا.. التقشير الميكانيكي

يُعرف أيضا بالتقشير الفيزيائي أو اليدوي، وهو من أقدم طرق إزالة الخلايا الميتة. يعتمد على الاحتكاك المباشر لإزالة الطبقة السطحية من الخلايا الميتة.

المقشرات الحبيبية

تحتوي على جزيئات صغيرة من السكر أو الملح أو بذور الفواكه أو مواد صناعية دقيقة. تمنح نعومة فورية ومظهرا أكثر إشراقا، لكن الإفراط في استخدامها أو فركها بقوة قد يسبب تهيجا وخدوشا مجهرية تضعف حاجز البشرة مع الوقت.

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فرش تنظيف الوجه

توفر تنظيفا أعمق من الغسل التقليدي، خاصة اليدوية والكهربائية المنتشرة مؤخرا، لكنها قد تكون قاسية على البشرة الحساسة أو المصابة بالوردية والأكزيما، لذا يفضل استخدامها باعتدال ومراقبة رد فعل الجلد.

قفازات التقشير للجسم

تستخدم عادة لمناطق مثل الذراعين والساقين والركبتين والكوعين لتحسين الملمس وتقليل الجفاف والخشونة، ولا يوصى بها لوجه حساس.

ثانيا.. التقشير الكيميائي

يقوم على استخدام أحماض تذيب الروابط بين الخلايا الميتة، فتسهل إزالتها وتحفز عملية التجدد. عند اختيار التركيز المناسب وطريقة الاستعمال الصحيحة يمكن أن يكون فعالا وآمنا.

أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)

مثل حمض الغليكوليك واللاكتيك والماندليك، وتعمل أساسا على سطح البشرة. تساعد على تحسين الملمس وتوحيد اللون وتقليل البقع الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب، كما تدعم تحفيز الكولاجين، لذلك تستخدم كثيرا للبشرة الجافة أو الباهتة والمتضررة من الشمس.

أحماض بيتا هيدروكسي (BHAs)

أشهرها حمض الساليسيليك، يذوب في الدهون ويتغلغل داخل المسام لتنظيفها من الزيوت والخلايا الميتة. يعد خيارا أساسيا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة، ويساعد استخدامه المنتظم على تقليل انسداد المسام مستقبلا.

أحماض بولي هيدروكسي (PHAs)

جيل أحدث من الأحماض، ألطف على الجلد بسبب كبر حجم جزيئاتها وبطء اختراقها. تناسب البشرة الحساسة أو المتهيجة بسهولة، وتمتلك خصائص مرطبة ومضادة للأكسدة، وهو ما يسمح باستخدامها بوتيرة أعلى نسبيا من بعض الأحماض الأخرى.

ثالثا.. التقشير الإنزيمي

يعتمد على إنزيمات طبيعية من فواكه مثل البابايا والأناناس، تعمل على تفكيك البروتينات التي تربط الخلايا الميتة بسطح الجلد.

لا يحتاج إلى فرك قوي، مما يقلل الاحمرار والتهيج، لذلك يعد خيارا لطيفا لمن لا يتحملون الأحماض القوية أو يعانون من حساسية جلدية مزمنة. غالبا ما ينصح به للبشرة الحساسة أو الرقيقة حول العينين والفم.

رابعا.. التقشير الطبي داخل العيادات

يستخدم عندما تكون مشكلات البشرة أعمق، مثل التصبغات العنيدة أو الندوب الواضحة أو آثار حب الشباب المتقدمة.

التقشير الكيميائي الطبي

يستعمل طبيب الجلد تركيزات أعلى من الأحماض مع تحديد عمق التقشير بين سطحي ومتوسط وعميق بحسب الحالة. يفيد في التعامل مع آثار حب الشباب والتجاعيد الدقيقة والأضرار المزمنة للشمس، لكنه يحتاج إلى تقييم طبي دقيق وفترة تعاف يحددها الطبيب.

التقشير بالليزر والديرما بلانينغ

يساعد الليزر على إزالة طبقات محددة من الجلد وتحفيز الكولاجين لتحسين مظهر الندوب والتجاعيد وتفاوت اللون، وغالبا ما يحتاج إلى تعاف أطول.

أما الديرما بلانينغ فيستخدم شفرة طبية رفيعة لإزالة الطبقة السطحية من الخلايا الميتة مع الشعيرات الدقيقة، فيمنح البشرة نعومة فورية ويسهل توزيع المكياج.

كيف تختارين طريقة التقشير الأنسب؟

يعتمد ذلك على مجموعة عوامل متداخلة:

نوع البشرة ودرجة حساسيتها.

العمر وحالة الجلد العامة.

وجود حب شباب نشط أو تصبغات واضحة.

الهدف من التقشير هل هو نعومة بسيطة أم علاج مشكلة محددة.

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بصورة عامة تستفيد البشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب من حمض الساليسيليك، بينما تناسب أحماض الغليكوليك واللاكتيك البشرة الجافة أو الباهتة. البشرة الحساسة تميل أكثر إلى المقشرات الإنزيمية أو أحماض (PHA) اللطيفة، مع تجنب الفرك القوي وتجربة منتج واحد جديد في كل مرة.