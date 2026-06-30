دراسة: هذه التمارين تقلل من مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب

عادة ما تكون التمارين الهوائية هي أول ما يفكر فيه المرء عندما يتعلق الأمر بالبحث عن طرق للوقاية من أمراض القلب. لكن دراسة أمريكية جديدة أثبتت أن تمارين المقاومة أو القوة ربما تقلل أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبخاصة لدى النساء.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية "جورنال أوف ذا أمريكان كوليدج أوف كارديولوجي " العلمية المتخصصة في أمراض القلب، فإن احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى النساء اللاتي يمارسن تمارين المقاومة أو القوة تقل بنسبة كبيرة، خاصة إذا تزامن ذلك أيضا مع ممارسة التمارين الهوائية.

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وقام الباحثون بقياس الأنشطة البدنية، بما في ذلك معدلات تمارين القوة وأنماط الحياة الخاملة، لأكثر من 117 ألف امرأة على مدار 15 عاما.

ووجد الباحثون أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية تتراجع بنسبة 44%، كما تراجعت احتمالات الإصابة بأمراض القلب بشكل عام بنسبة 20% بالنسبة للنساء اللاتي يمارسن تدريبات المقاومة أو القوة لمدة ساعتين أسبوعيا، وأنه كلما زادت فترة التمرين، تتراجع احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة أعلى.

وتبين أيضا أن كل ساعة إضافية من تمارين القوة أو المقاومة أسبوعيا تقلل مخاطر الإصابة بنوبات القلب بنسبة 14%، كما تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5%.

وذكر الباحثون أن الدراسة تقدم "أدلة قوية" تؤكد صحة التوصية بممارسة تمارين القوة والمقاومة. ونقل موقع "هيلث داي " المتخصص في الصحة والطب، عن الدكتورة تيان يو تشانغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة والعالمة الزائرة في قسم التغذية بكلية هارفارد تشان للصحة العامة، أنه برغم الفوائد المثبتة لتمارين المقاومة، فإنه كثيرا ما كان يتم إغفالها كطريقة للوقاية من أمراض القلب، خاصة لدى النساء في منتصف العمر والأكبر سنا.

نصائح عامة للمبتدئات

تمارين القوة أو المقاومة هي التمارين التي تستهدف زيادة قوة العضلات وكتلتها وقدرتها على التحمل. ويمكن استخدام وزن الجسم في تلك التمارين بالنسبة للمبتدئات، مثل تمارين الضغط والثبات (البلانك )، كما يمكن استخدام الأوزان (دمبلز ) أو الأشرطة في ممارسة تلك التمارين.

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أما التمارين الهوائية فهي التمارين التي تعتمد على زيادة استخدام الجسم للأكسجين وترفع من معدل ضربات القلب، مثل المشي السريع أو الهرولة والجري والسباحة وركوب الدراجة.

وبحسب موقع جامعة كولورادو، تُنصح المبتدئات بمراعاة الآتي عند القيام بتمارين المقاومة: