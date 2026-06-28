في عالم العناية والجمال، لا تتوقف التفاصيل عند البشرة أو الشعر، بل تمتد إلى الأظافر التي تعكس الكثير عن الاهتمام الشخصي. ومن هنا ظهرت زيوت الجلد المحيط بالأظافر (زيوت الكيوتيكل) كإحدى أبسط الخطوات التي تصنع فرقا حقيقيا في صحة الأظافر ومظهر اليدين، خاصة لمن يعانون من الجفاف أو تكسر الأظافر.

هذا المنتج الصغير يجمع بين الترطيب والحماية في خطوة واحدة، ويمكن أن يتحول مع الاستمرارية إلى ركن ثابت في روتين العناية اليومي.

ما هو زيت الكيوتيكل ولماذا هو مهم؟

زيت الجلد المحيط بالأظافر، المعروف باسم "زيت الكيوتيكل"، هو مستحضر مرطب مخصص للطبقة الرقيقة التي تحيط بالظفر. يعمل هذا الزيت على تغذية هذه المنطقة الحساسة وحمايتها من الجفاف والتشققات والالتهابات البسيطة التي تسبب الإزعاج وتؤثر في المظهر العام.

توضح طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة دانا ستير، لموقع "وومنز هيلث"، أن طبقة الجلد الرقيق المحيط بالأظافر تلعب دورا بالغ الأهمية في حماية الظفر، وتعتبر خط الدفاع الأول لصحة الأظافر؛ فهي تمنع دخول الماء والرطوبة الزائدة والكائنات الدقيقة إلى قاعدة الظفر، وتساعد في أن تبدو الأصابع دقيقة ومعتنى بها. الحفاظ على هذا الجلد صحيا ورطبا ينعكس مباشرة على قوة الأظافر ونموها بشكل سليم.

ومع التعرض المتكرر لعوامل مثل الغسيل المستمر والمنظفات والمواد الكيميائية والطقس الجاف، يصبح هذا الجلد أكثر عرضة للتلف والتشقق. وهنا يأتي دور زيت الكيوتيكل في إعادة الترطيب والتوازن إلى هذه المنطقة.

كيف يعمل زيت الكيوتيكل؟

تعتمد فكرة هذه الزيوت على قدرتها على اختراق الطبقة السطحية للجلد والتغلغل في طبقاته لتغذيته من العمق، لا على مجرد تكوين طبقة دهنية على السطح.

تحتوي معظم تركيبات زيت الكيوتيكل على مزيج من الزيوت النباتية الخفيفة، إضافة إلى فيتامينات مهمة أبرزها فيتامين "إي" المعروف بخصائصه المرممة والمغذية. هذه الزيوت قريبة في تركيبها من الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يسهل امتصاصها بسرعة دون ترك ملمس دهني مزعج.

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هذه المكونات تساعد على استعادة مرونة الجلد وتقليل التشققات وتحسين مظهر الأظافر بصورة ملحوظة. ومع الاستخدام المنتظم، ينعم الجلد المحيط بالأظافر وتقل الزوائد الجلدية المزعجة التي تظهر عند الجوانب، كما يكتسب الظفر لمعة طبيعية وصحية حتى من دون طلاء.

ما هي مكونات هذه الزيوت؟

رغم اختلاف التركيبات بين منتج وآخر، فإن الخبراء يشيرون إلى أن الزيوت الطبيعية الخفيفة هي الأكثر فاعلية بسبب قدرتها على الامتصاص السريع والتغلغل العميق داخل الجلد. من بين هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، ويشبه الزيوت الطبيعية للبشرة، فيمنح ترطيبا عميقا دون ملمس دهني.

زيت اللوز والأفوكادو وعباد الشمس وبذور العنب، وتساعد على تغذية الجلد وتقليل الجفاف والتشققات.

زيت الأرغان، ويسهم في تقوية الأظافر وتحسين مرونتها.

زيوت مثل اللافندر والورد واللبان، تضيف خصائص مهدئة ورائحة خفيفة منعشة.

وغالبا ما تدعم هذه التركيبات بفيتامين "إي"، وأحيانا فيتامين "سي"، للمساعدة في حماية الجلد من العوامل البيئية وتعزيز مظهر الأظافر الصحي واللامع.

تأثير يتجاوز جمال الأظافر

الاهتمام المنتظم بالجلد المحيط بالأظافر لا يمنح مظهرا أنيقا فحسب، بل يلعب دورا حقيقيا في صحة الظفر نفسه. فترطيب هذه المنطقة يقلل الجفاف والتشققات والجلد الزائد، ويعزز قوة الظفر ويقلل احتمالية تكسره أو تقشره، ويمنح الأظافر مظهرا أكثر نعومة ولمعانا حتى دون طلاء.

يؤكد مختصون في العناية بالأظافر أن الجلد السليم المحيط بالظفر يعمل كحاجز وقائي طبيعي يمنع دخول البكتيريا ويحد من الالتهابات البسيطة، في حين أن تلفه أو جفافه يرفع احتمالية العدوى في منطقة الظفر، مثل الالتهابات المعروفة بالـ"بارونيكيا" أو الالتهابات حول الظفر.

كما أن التدليك الخفيف للزيت قد يساعد في تنشيط الدورة الدموية الدقيقة في هذه المنطقة، وهو ما يرجح البعض أنه يدعم نمو أظافر أكثر صحة مع مرور الوقت، وإن كانت الأدلة العلمية المباشرة على ذلك ما تزال محدودة.

كيف تستخدمين زيت الكيوتيكل؟

الاستخدام لا يحتاج إلى خطوات معقدة لكنه يعتمد على الاستمرارية. عادة توضع بضع قطرات صغيرة من الزيت عند قاعدة كل ظفر، ثم تدلك المنطقة بحركات دائرية خفيفة حتى الامتصاص.

يفضل تطبيق الزيت مرة إلى مرتين يوميا، خصوصا بعد غسل اليدين أو قبل النوم؛ فالاستمرارية هنا هي العامل الأهم.

النتائج لا تظهر من أول مرة، لكنها تتراكم تدريجيا خلال أسابيع من الاستخدام المنتظم، وهو ما تظهره العديد من تجارب المستخدمين على منصات مثل تيك توك، حيث يشيرون إلى تحسن واضح في نعومة الجلد وقوة الأظافر، خاصة لدى من يعانون من الأظافر الهشة والجفاف المستمر.

كيف تختارين الزيت المناسب لك؟

عند اختيار زيت للجلد المحيط بالأظافر، ينصح مختصون بالعناية بالبشرة بالتركيز على عدة نقاط أساسية:

أن يحتوي المنتج على زيوت طبيعية خفيفة وسهلة الامتصاص.

أن يكون خاليا من الكحول أو المواد التي تسبب الجفاف، إذ قد تمنح ملمسا ناعما مؤقتا لكنها لا تقدم تغذية حقيقية للجلد.

أن يناسب نوع البشرة سواء كانت جافة أو حساسة.

ألا يترك طبقة دهنية ثقيلة على الأظافر والجلد.

التحقق من وجود فيتامين "إي" أو فيتامين "سي" ضمن المكونات، لما لهما من أثر معروف في ترميم الجلد وحمايته.

هل زيت الكيوتيكل خطوة أساسية أم رفاهية؟

قد يبدو زيت الكيوتيكل في البداية خطوة تجميلية ثانوية أو نوعا من الرفاهية، لكنه في الواقع من أبسط الوسائل وأكثرها فاعلية للحفاظ على صحة الأظافر ومظهر اليدين. فهو ليس في أهمية تنظيف الأظافر وقصها، لكنه يكمل هذه الخطوات عبر ترطيب الجلد المحيط بها، مما يقلل الجفاف والتشققات وضعف الأظافر، ولا يحتاج إلى وقت أو مجهود كبير؛ فبضع قطرات مع تدليك خفيف قبل النوم أو بعد غسل اليدين قد تصنع فرقا حقيقيا مع الوقت.

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زيوت الجلد المحيط بالأظافر ليست مجرد منتج تجميلي عابر، بل هي استثمار صغير في صحة الأظافر يبدأ من هذه التفاصيل التي كثيرا ما نغفلها. ومع اختيار المنتج المناسب والاستمرار في استخدامه، يمكن للأظافر أن تتحول من ضعيفة وجافة إلى قوية ولامعة، لتبدو اليدان أكثر عناية وأناقة، وتعكس اهتماما يبدأ من أدق التفاصيل.