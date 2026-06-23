تظنين أنك تتجنبين السموم؟.. خطر صامت يهدد جنينك يوميا

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الحوامل يتعرضن خلال حياتهن اليومية لعشرات المواد الكيميائية التي قد تؤثر بالسلب على الحمل، وتسبب مشكلات مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود.

وحلل فريق بحثي، من جامعة نورث كارولينا وجامعة ستانفورد ومعهد وودز للأبحاث البيئية في الولايات المتحدة، عينات بول لأكثر من 5000 امرأة أنجبن بين عامي 2000 و2021، وقارنوا بين المواد الكيميائية الموجودة في العينات وظروف الحمل والولادة لدى هؤلاء النساء.

كما حلل الباحثون 113 مادة كيميائية موجودة في المواد الغذائية والمياه ومستحضرات العناية الشخصية والعطور وبعض المستلزمات المنزلية.

ووجد الباحثون 45 مادة كيميائية في كل عينة من عينات البول التي تم جمعها، بل ووصل عدد المواد الكيميائية في بعض العينات إلى 64 مادة، ومن بينها مادة الفثالات التي تستخدم لتقوية وزيادة مرونة المواد البلاستيكية، فضلا عن أنواع جديدة من الملدنات.

والفثالات هي مواد كيميائية تستخدم في الصناعات البلاستيكية وصناعة الطلاء. وتوجد في كثير من الصناعات، بدءا من ألعاب الأطفال مرورا بعلب الطعام والألبسة والمواد التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية والمنظفات والمذيبات.

وأكدت الدراسة، التي نشرت في موقع "جاما نتورك أوبن"، أن بعض هذه المواد ترتبط بالولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وأن العديد من المواد الجديدة، التي تستخدم حاليا بدلا من مواد أخرى سامة، ضارة بالصحة هي الأخرى.

وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، ذكرت الباحثة الرئيسية في الدراسة أن من الصعب تجنب التعرض لهذه المواد الكيميائية لأنها توجد في كثير من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

ودعا الباحثون الحكومات والشركات إلى بذل المزيد من الجهد للحد من هذه المواد الكيميائية الضارة في منتجات الحياة اليومية، والسعي لاستخدام مواد جديدة لا تشكل خطورة على الصحة.