كيف اعتنت كليوباترا ببشرتها؟.. أسرار الجمال التي سبقت العلم الحديث

قبل أن يطلق الدكتور ألبرت كليغمان عام 1971 أول مستحضر طبي مرخص من حمض الريتينويك (Retin-A)، وقبل أن تكشف الدراسات المنشورة في المجلات العلمية عن آلية عمل الريتينويدات في تنشيط جينات الكولاجين 1 و3 مباشرة عبر الارتباط بمستقبلات نواة الخلية الجلدية، كانت الحضارات الإنسانية قد أوجدت بالفعل منظومة متكاملة للعناية بالبشرة، مستقاة من الطبيعة.

من النيل إلى جبال الهيمالايا

تشير الوثائق الأثرية إلى أن الحضارة المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى نحو 5 آلاف عام قبل الميلاد، كانت من أكثر الحضارات تطورا في مجال تركيب المستحضرات التجميلية. كان المصريون يستحمون يوميا ويضعون الزيوت والخلطات لحماية الجلد من قسوة الشمس والجفاف. واستخدموا زيت الزيتون والسمسم وخشب الأرز والصبار وزيت المورينغا في مستحضرات العناية بالبشرة والعطور.

الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا الهندية

في آسيا، تمتد جذور العناية بالبشرة لأكثر من 3 آلاف عام، في الطب الأيورفيدي الهندي الذي يقوم على فلسفة التوازن بين الجسد والروح، كانت الزيوت النباتية كزيت السمسم والأقنعة المحضرة من اللبن ومسحوق حليب الماعز الغني بفيتامينات إيه وبي وإي، جزءا أساسيا من الروتين اليومي للبشرة.

أما في الطب الصيني التقليدي، فقد وثق الطبيب الصيني لي شيزن في موسوعته "بنتساو غانغمو" التي اكتملت في القرن السادس عشر، مئات المواد النباتية والمعدنية والحيوانية المستخدمة في العلاج والعناية بالجسم. وتشير المصادر التاريخية إلى أن مسحوق اللؤلؤ كان من المكونات التجميلية المعروفة في الصين القديمة، ويُنسب إلى الإمبراطورة وو تسيتيان استخدامه للحفاظ على نضارة البشرة وتوحيد لونها.

العلاج والخطر في مرطبان واحد

اعتمد سكان اليونان وروما القديمتين على مكونات طبيعية مثل العسل وزيت الزيتون في العناية بالبشرة وعلاج بعض مشكلاتها، وأوصى بهما أطباء وكتّاب مثل بليني الأكبر وكورنيليوس سيلسوس لعلاج بعض مشكلات الجلد وتهدئته. وتدعم أبحاث حديثة الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يتمتع بها العسل. لكن هذه الحضارات عرفت أيضا ممارسات تجميلية تنطوي على مخاطر صحية، أبرزها استخدام مستحضرات تحتوي على الرصاص لتفتيح البشرة وإضفاء مظهر شاحب كان يُعد رمزا للمكانة الاجتماعية، وهو تقليد استمر في أوروبا لقرون قبل أن تُكشف آثاره السامة.

مكونات صمدت أمام العلم الحديث

ليس كل ما توارثناه من الحضارات القديمة مجرد أساطير شعبية، فبعض المكونات الطبيعية التي استخدمتها النساء منذ آلاف السنين أثبتت فاعليتها علميا في الأبحاث الحديثة، وكشفت أن تأثيرها لا يقتصر على تحسين مظهر البشرة، بل يمتد إلى آليات دقيقة تحدث على مستوى الخلايا والجزيئات. وفيما يلي أبرز هذه المكونات التي صمدت أمام اختبار الزمن والعلم معا:

سر حمام كليوباترا الذي سبق العلم بقرون

لطالما ارتبط اسم الملكة كليوباترا بحمامات اللبن التي اشتهرت بها، وهي ممارسة لم تكن مجرد رفاهية ملكية كما يعتقد، فاللبن يحتوي على حمض اللاكتيك وهو أحد أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) المستخدمة على نطاق واسع في مستحضرات العناية بالبشرة الحديثة. ويعمل هذا الحمض على تقليل تماسك الخلايا الميتة في الطبقة الخارجية من الجلد، مما يساعد على تقشيرها وتحفيز تجدد الخلايا، الأمر الذي يمنح البشرة ملمسا أكثر نعومة ومظهرا أكثر إشراقا وتجانسا.

الصبار.. علاج قديم دعمه العلم الحديث

من مصر القديمة إلى الصين والهند واليونان، حافظ الصبار على مكانته كأحد أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة على مدى آلاف السنين، ولم يكن هذا الانتشار التاريخي من قبيل الصدفة؛ إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن جل الصبار يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا، من بينها مواد مضادة للالتهاب ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وإي والبيتا كاروتين.

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كما تشير الدراسات إلى أن الصبار يساعد في تحفيز الخلايا الليفية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على مرونة الجلد، ويتميز أيضا باحتوائه على سكريات مخاطية قادرة على الارتباط بالماء والاحتفاظ به داخل البشرة، وهو ما يفسر سمعته الطويلة كمرطب طبيعي فعال.

العسل.. مضاد حيوي طبيعي

قبل آلاف السنين من اكتشاف المضادات الحيوية، استخدمت الحضارات القديمة العسل لعلاج الجروح ومشكلات الجلد المختلفة. واليوم تؤكد الأبحاث الحديثة أن هذا الاستخدام لم يكن مجرد وصفة شعبية، بل استند إلى خصائص بيولوجية حقيقية.

وتشير مراجعة علمية نشرت عام 2013 في مجلة طب الجلد التجميلي (Journal of Cosmetic Dermatology) إلى أن قدرة العسل على مكافحة البكتيريا تعود إلى أكثر من آلية؛ فهو ينتج بيروكسيد الهيدروجين عبر إنزيم الغلوكوز أوكسيداز، كما يحتوي على بروتين دفاعي يعرف باسم ديفينسين-1 يساعد في الحد من نمو الميكروبات.

ولهذا السبب يُستخدم العسل الطبي المعقم حاليا في بعض التطبيقات السريرية لعلاج الجروح والحروق وتعزيز التئامها. كما أظهرت الدراسات أن فوائده لا تقتصر على مكافحة العدوى، بل تشمل أيضا ترطيب البشرة، والمساعدة في الحفاظ على توازن درجة الحموضة (pH)، ودعم الاستجابات المناعية المرتبطة بإصلاح الأنسجة وتجدد الخلايا. وتفسر هذه الخصائص استمرار العسل كأحد المكونات الفعالة في العديد من منتجات العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر.

زبدة الشيا.. ثروة أفريقيا الخضراء

على مدى قرون طويلة، اعتمدت شعوب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على زبدة الشيا في العناية بالبشرة وحمايتها من الجفاف والعوامل البيئية القاسية. ولم يقتصر استخدامها على الأغراض التجميلية، بل استخدمت أيضا للمساعدة في تهدئة الجلد والحفاظ على مرونته في المناخات الحارة والجافة. ويعود هذا التأثير إلى تركيبتها الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا، إذ تحتوي على فيتامين إيه وإي المعروفين بخصائصهما المضادة للأكسدة، وحمض الأوليك، إضافة إلى مركبات نباتية ذات خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب. وتساعد هذه المكونات على ترطيب البشرة ودعم حاجزها الطبيعي وتقليل فقدان الرطوبة.

الكركم.. عروس جنوب آسيا الذهبية

استُخدم الكركم في جنوب آسيا منذ قرون طويلة ضمن طقوس ما قبل الزفاف، وكان يُوضع على بشرة العرائس في ما يعرف بحفل الهلدي. وتعزى فوائده إلى مادة الكوركومين، وهي مركب طبيعي أظهرت الدراسات الحديثة امتلاكه خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة والميكروبات، وهو ما يفسر استمرار حضوره في العديد من وصفات العناية بالبشرة حتى اليوم.

السموم التي تنكرت في هيئة الجمال

لم تكن جميع وصفات التجميل القديمة آمنة. فإلى جانب المكونات الطبيعية المفيدة، استخدمت بعض الحضارات مواد سامة سعياً وراء معايير الجمال السائدة. ومن أبرزها مساحيق تبييض البشرة المحتوية على الرصاص، التي انتشرت في أوروبا لقرون طويلة لأن البشرة الشاحبة كانت تُعد رمزا للثراء والمكانة الاجتماعية.

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ورغم آثارها الصحية الخطيرة، استمرت هذه المستحضرات في الاستخدام حتى ارتبطت بحالات تسمم مميتة، من بينها وفاة ماريا كوفنتري، إحدى سيدات المجتمع البريطاني في القرن الثامن عشر. كما دخلت مركبات الزرنيخ والزئبق (السينابار) في صناعة بعض مستحضرات التجميل القديمة، قبل أن تكشف الأبحاث الحديثة مخاطرها على الجهاز العصبي والكلى وأعضاء أخرى في الجسم.

ثورة الريتينويدات.. ما الذي جعلها الأكثر توثيقا علميا؟

إذا كانت بعض المكونات الطبيعية قد صمدت عبر القرون، فإن الريتينويدات، وهي مشتقات فيتامين إيه مثل الريتينول والريتينال، تعد اليوم من أكثر المواد المدعومة بالأدلة العلمية في مكافحة علامات شيخوخة البشرة.

وتعمل هذه المركبات عبر آليات دقيقة داخل الخلايا، إذ تحفز إنتاج الكولاجين وتحد من تكسره، كما تسرع تجدد خلايا البشرة وتُحسن ملمس الجلد ومظهره العام. ولهذا تعد الريتينويدات معيارا ذهبيا في طب الجلد التجميلي، إذ تستند فعاليتها إلى فهم علمي مفصل لآلية عملها على المستوى الجزيئي، وهو مستوى من التوثيق لا يتوافر بالقدر نفسه لكثير من المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة.

وبين حمامات اللبن في مصر القديمة، والكركم في جنوب آسيا، والعسل والصبار في وصفات الحضارات المختلفة، يتضح أن بعض أسرار الجمال القديمة لم تكن مجرد خرافات أو طقوس موروثة، بل ممارسات استندت إلى فوائد حقيقية أكدها العلم لاحقا. لكن التاريخ يذكرنا أيضا بأن قِدم الوصفة لا يضمن سلامتها، كما حدث مع مستحضرات الرصاص والزرنيخ."