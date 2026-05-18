هل تعانين من الجفون المتدلية؟ 8 وسائل منزلية قد تخففها قبل اللجوء للجراحة

تعد الجفون العلوية المتدلية من المشكلات التجميلية الشائعة التي تؤثر في ملامح الوجه وتعبيراته، فتجعل الشخص يبدو متعبا حتى إن لم يكن كذلك، وقد تضيف سنوات إلى مظهره فيبدو أكبر سنا. هذا العبء الجمالي قد ينعكس سلبا على الثقة بالنفس في الأوساط الاجتماعية والمهنية، كما توضح الدكتورة آنا برغر، المتخصصة في جراحة التجميل في مستشفى جامعة زيورخ.

لكن تدلي الجفون لا يقتصر دائما على الجانب الجمالي، فقد يؤثر أحيانا في صحة العين والرؤية والأنشطة اليومية. فما تدلي الجفن؟ وما أسبابه؟ وما العلاجات المنزلية والطبية المتاحة؟ ومتى تصبح الجراحة خيارا ضروريا؟

ما الجفون المتدلية؟

تدلي الجفن (Ptosis) حالة يهبط فيها الجفن العلوي فوق العين، نتيجة ضعف العضلات المسؤولة عن رفعه أو وجود مشكلة في الأعصاب التي تغذي هذه العضلات. وقد يصيب التدلي عينا واحدة أو كلتيهما.

بعض الحالات تكون خلقية (تدلي الجفن الخلقي)، بينما تتطور حالات أخرى مع التقدم في السن وتعرف بتدلي الجفن المكتسب.

في الحالات البسيطة يقتصر الأمر على تغير شكلي في ملامح الوجه، أما التدلي الشديد فيمكن أن يضيق مجال الرؤية ويؤثر في أنشطة يومية مثل القراءة والقيادة واستخدام الشاشات.

أسباب تدلي الجفون

تسهم عدة عوامل في ظهور الجفون المتدلية، من بينها:

التقدم في العمر

مع التقدم في السن يفقد الجلد المحيط بالعينين جزءا من الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان يساعدان على الحفاظ على تماسك الجلد ومرونته، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وضعف الأنسجة المحيطة بالجفن.

عوامل نمط الحياة

بعض العادات اليومية تؤثر في الجلد والعضلات حول العينين، مثل قلة النوم والإفراط في استخدام الشاشات والتعرض المتكرر لأشعة الشمس من دون حماية. كما قد يؤدي فرك العينين بشدة أو استخدام مزيلات مكياج قاسية إلى تلف تدريجي في الجلد والعضلات المحيطة بالجفن.

عوامل وراثية

يولد بعض الأشخاص بتدلي في أحد الجفنين أو كليهما نتيجة حالة وراثية تعرف باسم "تدلي الجفن الخلقي".

حقن البوتوكس بطريقة غير صحيحة

تشير دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية عام 2016 إلى أن إجراء حقن البوتوكس خارج المراكز المتخصصة أو بطريقة غير دقيقة، قد يزيد خطر تدلي الجفون بسبب تأثير المادة على العضلات المسؤولة عن رفع الجفن.

العدسات اللاصقة

مراجعة بحثية حديثة وجدت أن مستخدمي العدسات اللاصقة، خصوصا العدسات الصلبة، أكثر عرضة للإصابة بتدلي الجفن مقارنة بغير المستخدمين. ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى الشد المتكرر للجفن أثناء تركيب العدسات وإزالتها.

ويوضح موقع "هيلث لاين" الصحي أن تدلي الجفن لا يعد دائما مشكلة تجميلية بسيطة، إذ قد يكون في بعض الأحيان علامة على اضطرابات عصبية أو عضلية مثل الوهن العضلي الوبيل، أو أحد مضاعفات السكتة الدماغية، مما يستدعي المتابعة الطبية.

علاجات منزلية لشد عضلات الجفون

في الحالات الخفيفة أو المبكرة يمكن لبعض الوسائل المنزلية أن تحسن مظهر الجفن المتدلي مؤقتا، لكنها لا تعوض الفحص الطبي خاصة عند وجود تغير مفاجئ أو تأثير في الرؤية.

1. تمارين الجفون والوجه

قد تساعد بعض تمارين يوغا الوجه وتمارين الجفون على تقوية العضلات المحيطة بالعين وتحسين مظهر الترهل، مثل:

الرمش ببطء عدة مرات متتالية.

رفع الحاجبين إلى أعلى وتثبيت الوضعية لنحو 5 ثوان ثم إرخاؤهما.

تمرين "التضييق": تضييق العينين بشدة لمدة 5 ثوان ثم إرخاؤهما.

يمكن تكرار كل تمرين من 10 إلى 15 مرة، مع تجنب الضغط الزائد على العين.

2. كريمات شد الجفون

الكريمات التي تحتوي على الريتينول أو الببتيدات أو حمض الهيالورونيك قد تساعد على شد جلد الجفن تدريجيا وتحسين مرونته، مع ضرورة:

اختيار منتجات مخصصة لمنطقة العين والجفن العلوي.

وضع كمية صغيرة برفق بأطراف الأصابع، من دون شد الجلد أو فركه بقوة.

تجربة الكريم على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.

3. حيل مكياج تخفي الجفون المتدلية

يمكن لبعض تقنيات المكياج أن تقلل من بروز الجفن المتدلي بصريا، مثل:

وضع ظلال عيون فاتحة على الجفن المتحرك.

استخدام لون أغمق قليلا في ثنية الجفن لخلق عمق بصري.

وضع "هايلايتر" أسفل عظمة الحاجب لإضاءة هذه المنطقة.

تجنب الكحل الكثيف على الجفن السفلي الذي قد يثقل مظهر العين.

هذه التقنيات لا تعالج السبب لكنها قد تساعد على تحسين المظهر اليومي.

4. أكياس الشاي المبردة

الشاي الأخضر أو البابونج البارد يحتوي على مركبات ذات خصائص قابضة ومضادة للالتهابات، قد تساعد بشكل مؤقت على شد البشرة وتقليل التورم حول العينين. للاستخدام المنزلي:

انقعي كيسين من الشاي في ماء ساخن لبضع دقائق.

اتركيهما يبردان، ثم ضعيهما في الثلاجة مدة 15–20 دقيقة.

ضعي الأكياس الباردة على الجفون المغلقة لنحو 15–30 دقيقة.

5. شرائح الخيار الباردة

الخيار يحتوي على حمض الأسكوربيك وحمض الكافيين، وهما مركبان قد يساعدان على تهدئة الالتهابات وتقليل الانتفاخ وشد البشرة بشكل خفيف.

يمكن وضع شرائح رفيعة من الخيار البارد على الجفون المغلقة لمدة 15–20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد.

6. قناع بياض البيض

بياض البيض يحتوي على بروتينات وإنزيمات قد تعزز مرونة البشرة مؤقتا وتشد الجلد عند جفافه، مما يقلل من مظهر الترهل لبضع ساعات. للاستخدام:

اخفقي بياض بيضة جيدا.

استخدمي قطعة قطن لوضع طبقة رقيقة على الجفن العلوي مع الحذر من دخولها العين.

بعد أن يجف القناع اغسلي الوجه بالماء البارد.

7. زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد وقد تحسن ليونته مع الاستخدام المنتظم.

يمكن تدليك كمية صغيرة من زيت الزيتون الفاتر برفق حول منطقة الجفن (مع تجنب دخوله العين)، وتركه لعدة ساعات أو طوال الليل، ثم غسل الوجه في اليوم التالي. يفضل تجربة الزيت على جزء صغير من البشرة أولا، للتأكد من عدم حدوث تهيج.

8. تبني عادات يومية صحية

نمط الحياة ينعكس مباشرة على صحة البشرة، بما في ذلك منطقة الجفون. ومن العادات المفيدة:

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل العنب والتوت والخضراوات الورقية والأسماك الدهنية لدعم مرونة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين.

ارتداء نظارات شمسية واستخدام واقٍ شمسي بمعامل حماية مرتفع حول العينين.

الحصول على قسط كاف من النوم، ومحاولة تقليل السهر قدر الإمكان.

تجنب التدخين، لأنه يسرع من شيخوخة الجلد وترهل الجفون.

علاجات طبية غير جراحية

العلاجات المنزلية غالبا ما تكون ذات تأثير محدود ومؤقت، خاصة في حالات التدلي المتقدم. لذلك قد يوصي طبيب العيون أو طبيب التجميل ببعض الخيارات غير الجراحية، مثل:

قطرات العين المحفزة لعضلات الجفن

ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع من القطرات تعمل على تحفيز عضلات معينة ترفع الجفن لبضع ساعات بعد الاستخدام، مما يحسن مظهر التدلي بشكل مؤقت، خاصة في الحالات الخفيفة.

حقن البوتوكس

في بعض الحالات يمكن استخدام البوتوكس لإرخاء العضلات التي تسحب الحاجب للأسفل، مما يسمح للجفن بالارتفاع قليلا. عادة تدوم النتائج من 3 إلى 4 أشهر، ويجب أن تُجرى الحقن لدى طبيب مختص لتقليل خطر تدلي الجفن نتيجة الحقن الخاطئ.

هذه العلاجات تحتاج إلى تقييم فردي لكل حالة، ولا تناسب جميع المرضى.

متى تصبح الجراحة ضرورية؟

يوصي أطباء العيون باستشارة المختص عند ملاحظة أي تغير في موضع الجفن، خاصة إذا كان:

التدلي ظهر فجأة أو في عين واحدة دون الأخرى.

الجفن يحجب جزءا من مجال الرؤية.

التدلي يسبب صداعا متكررا بسبب محاولة رفع الحاجب لتعويض نقص الرؤية.

المشكلة تؤثر في القدرة على القراءة أو القيادة أو العمل.

أو تسبب عبئا نفسيا واضحا وتراجع الثقة بالنفس.

في هذه الحالات قد يقترح الطبيب جراحة شد الجفون (Blepharoplasty أو جراحة إصلاح تدلي الجفن)، حيث تُشد العضلات المسؤولة عن رفع الجفن أو يُزال الجلد الزائد، بهدف تحسين الرؤية والمظهر معا.

الجراحة عادة تتم تحت تخدير موضعي مع تخدير بسيط، ويحدد الطبيب نوع العملية تبعا لعمر المريض، وسبب التدلي، ودرجة تأثيره في الرؤية.

وأخيرا، العلاجات المنزلية لا تغني عن استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحب تدلي الجفون ألم أو ازدواجية في الرؤية أو صداع مفاجئ أو ضعف عام في عضلات الوجه، إذ قد تكون هذه علامات على حالة طبية طارئة تستدعي تدخلا فوريا.