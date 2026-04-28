حين تصبح "اللطافة" خطرا.. كيف تربحين الآخرين دون أن تخسري نفسك؟

يولد التملق من رحم الخوف، ويولد الغضب من رحم الكبت، وكثيرا ما ننسى أن بين تفضيل النفس وتفضيل الآخرين عليها مساحة رحبة من التوازن، نمشي فيها بنفس واثقة ونقية، وعقل ينسج أفكارا راضية ومتسامحة.

في هذه المساحة لا نخسر أنفسنا ولا نخسر من نحب، وتساعدك الأفكار التالية على تبين ملامحها في داخلك، واكتشاف طاقة محبة كامنة بداخلكِ.

لا تكتفي بأن تكوني "لطيفة"

نتفق جميعا على أن الابتسامة تفتح الأبواب المغلقة، وأن اللطف ييسر مصالحنا، لكنه في الغالب لا يمنحنا إلا قبولا مؤقتا، واتخاذه نهجا دائما في الحياة قد يسفر عن علاقات هشة أمام الأزمات، نكتشف معها أننا ارتدينا قناعا أخفى هويتنا الحقيقية لنحافظ على العلاقة إلى حين.

على الجانب الآخر، تمنحك الطيبة والنزاهة أرضا صلبة تحت قدميك، وتضفيان عمقا على علاقات ينبغي لها أن تستند إلى اهتمام حقيقي بمصلحة الآخر، واستعداد صادق لمواجهة التحديات والنمو المشترك.

دعينا نفرق بين اللطف والطيبة:

اللطف غالبا اهتمام مؤقت، سرعان ما يتحطم أمام الأزمات، ويكون دافعه الأساسي إعجاب الآخر بنا. ووفق مقال تحليلي صادر عن جامعة كامبريدج، فإن تزييف المشاعر الداخلية يولد مشاعر سلبية ويضعف الذاكرة.

أما الطيبة فأساسها تقدير النفس وصدق النية، ودافعها ضمان مصلحة الطرفين والحفاظ على متانة العلاقة، فنقول ما يلزم قوله للإصلاح، لا لمجرد إثبات أننا على صواب.

تحدّي نفسك بدلا من جلدها

لا تُبنى الثقة بالنفس بمقارنتها بالآخرين، بل بتزكيتها. حين تراجعين دوافع سلوكك بصدق وواقعية، تكتشفين أنماط استجابتك العاطفية، هل تميلين إلى التهويل؟ أم إلى الانسحاب؟ ولكل نمط أساس داخلي عليك مواجهته بشجاعة كي تتحرري منه.

تهدف مراجعة أفعالك إلى فهم أعمق لذاتك، واكتشاف طرائق أفضل للتعبير عنها، واختيار ردود فعل أنضج في المرات القادمة، من دون الوقوع في فخ جلد الذات، إذ تشير دراسة صادرة عن مركز بورتلاند للعلاج النفسي إلى أن النقد القاسي للذات يزيد من العزلة الاجتماعية ويضعف القدرة على بناء علاقات صحية.

لذلك، اجعلي هدفك من مراجعة نفسك هو فهم عواطفك، لا مهاجمتها ولا الانقياد الأعمى لها. ولتزكية النفس، حاولي الوقوف دائما على مسافة من أفكارك ومشاعرك، لتتمكني من الارتقاء بها، وستزداد ثقتك بنفسك كلما اخترت فعل الصواب، وحيّدت انفعالك، وفكرت في أثر أفعالك على الآخرين، وحينها تكسبين نسخة أفضل من نفسك، وتتقبلين صغائر عيوبك وعيوب الآخرين.

فكّري مرتين.. أعيدي تأطير أفكارك

يميل العقل إلى إنتاج أفكار سلبية تلقائية لتفسير المواقف، ويعتمد كثيرا على افتراضات وأفكار لا واعية، مخلفا ما يسمى بالتشوهات المعرفية، كأن نرى العالم بالأبيض أو الأسود: إما أن نربح كل شيء أو نحرق السفن كلها، أو نقسم البشر إلى أخيار وأشرار، أو نتوقع أسوأ السيناريوهات ونبكي على توقعاتنا قبل حدوثها، أو نستخلص أسوأ الاستنتاجات من محادثة واحدة ثم نعممها على كل التعاملات.

يمكنك الوقوف على نمط أفكارك المغلوطة من خلال أخذ مسافة منها، وإعادة التفكير فيها بعيدا عن ضغط اللحظة. هذه العملية تسمى "إعادة التأطير المعرفي"، ويمكن تلخيص خطواتها في الآتي:

اكتبي فكرتك عن الموقف كما خطرت في ذهنك. بدّلي سؤال "لماذا يفعلون هذا بي؟" بسؤال "ما التفسيرات الأخرى الممكنة لهذا الموقف؟". حددي ما تعرفينه بالدليل، وما تفترضينه، وما تتوقعينه فحسب. استبعدي الأفكار المشوهة، ثم أعيدي صياغة الفكرة بطريقة أكثر توازنا وإنصافا لنفسك وللآخرين.

كوني عونا لنفسك قبل أن تكوني عونا للآخرين

تؤكد دراسة تجريبية نشرتها مجلة متخصصة في علم نفس الذات والهوية أن النظر إلى نفسك وأخطائك بعدسة رحيمة واستبدال اللوم بالفهم والتعلم، يساعدك على تقبل ذاتك وعيوبها ويفجر طاقتك الداعمة لها، ومن ثم يسهل عليك تقبل الآخرين ودعمهم. والعكس صحيح، فمن يقسو على نفسه غالبا ما يقسو على من حوله، وسرعان ما يستسلم أو ينتظر تعويضا عن دعمه.

لترحمي نفسك، عليك أولًا احترام حدودها الجسدية والنفسية والالتزام بما هو مهم وعاجل من مهامك اليومية، مع إدراك أن لكل فرد مهامه ومسؤولياته، فلا تحملي نفسك ما لا تطيق ولا تتركيها فريسة لأفكار سلبية عن ذاتك أو مشاعر ضاغطة تجاه الآخرين أو مخاوف غير واقعية.

ويمكنك دعم نفسك بخطوة صغيرة ثابتة كل يوم تكونين فيها في صفّك أنت:

إنجاز مهمة بسيطة من مهام الغد.

أو ترتيب قائمة للمهام.

أو تحدّي نفسك عند التردد في الاعتناء بها.

أو تسهيل فعل يعود عليك بالنفع.

مع الحرص على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسك، سواء كانت وعودا بالإصلاح أو بالحماية.

بهذه الخطوات، يمكنك أن تربحي الآخرين دون أن تخسري نفسك: أن تكوني فاعلة في حياتك وداعمة في حياة من تحبين، من مساحة أوسع من المجاملة وأعمق من التملّق، وأكثر صدقا مع نفسك ومع العالم.