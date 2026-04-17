يعد الحصول على بشرة نضرة وموحدة اللون حلما تسعى إليه الكثيرات، لكن فرط إنتاج الميلانين في الجسم قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا الهدف.

ومع انتشار البقع الداكنة وعدم توحد لون البشرة، تتجه كثير من النساء إلى إنفاق مبالغ طائلة على الكريمات والسيرومات، أو يلجأن إلى علاجات تجميلية مكلفة مثل جلسات الليزر والتقشير الكيميائي، بحثا عن نتائج سريعة وملحوظة.

في المقابل، يؤكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن سر جمال البشرة لا يعتمد على العلاجات الخارجية فقط، بل يبدأ من الداخل عبر نظام غذائي متوازن يدعم صحة الجلد ويسهم في تنظيم إنتاج الميلانين والحد من فرط التصبغ.

ما هو الميلانين؟ ولماذا لا يمكن الاستغناء عنه؟

الميلانين هو الصبغة الطبيعية المسؤولة عن لون البشرة، وتنتجه خلايا جلدية خاصة تسمى الخلايا الصبغية. يلعب هذا الصباغ دورا أساسيا في حماية بشرتك، إذ يعمل كحاجز طبيعي ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

لكن عند التعرض المفرط للشمس، أو في ظل الإجهاد المزمن وسوء التغذية، قد يحفز الجسم لإنتاج كميات أكبر من الميلانين كآلية دفاعية، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة وعدم توحد لون البشرة، في حالة تعرف بفرط التصبغ.

هل يمكن لغذائك أن يساعد في تنظيم إنتاج الميلانين؟

يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب دورا مهما في دعم توازن الميلانين في الجلد. فالعناصر الغذائية مثل فيتاميني سي (C) وإي (E)، وأحماض أوميغا 3، ومضادات الأكسدة المختلفة، تساعد على حماية خلايا الجلد من التلف وتقليل تأثير الجذور الحرة، وهو ما ينعكس إيجابا على صفاء البشرة ونضارتها.

لكن ما الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى مائدتك لدعم بشرتك من الداخل؟

أطعمة تساعد على تنظيم إنتاج الميلانين

1- الفواكه الحمضية.. معززات الكولاجين

تعد الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت من أبرز مصادر فيتامين سي، الذي يدعم إنتاج الكولاجين، ويساعد في تقليل ظهور التصبغات وتعزيز إشراقة البشرة.

يمكنك تناولها كعصائر طازجة أو إضافتها إلى السلطات أو إدخالها في روتينك اليومي من خلال الماء المنكّه بشرائح الليمون.

2- الجزر والخضروات البرتقالية.. تجديد الخلايا

أظهرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب عام 2025 أن فيتامين إيه (A) -ومن مصادره بيتا كاروتين- الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والمانجو وغيرها من الخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية، يساعد في تجديد خلايا الجلد وتقليل آثار الإجهاد والتصبغات، كما يساهم في تأخير ظهور علامات التقدم في السن وتحسين مرونة البشرة.

يمكن تناول الجزر طازجا أو شرب عصيره ضمن روتين يومي صحي أو إضافته إلى أطباق مثل الحساء والسلطات.

3- البابايا.. تقشير لطيف

تحتوي البابايا على إنزيم "البابين"، وهو إنزيم يساعد على تقشير البشرة بلطف، مما يساهم في إزالة خلايا الجلد الميتة ومنحها إشراقة متجددة. كما يمكن أن يساعد في تحسين مظهر الندبات والتصبغات وتجانس لون البشرة.

يمكنك تناول البابايا كوجبة خفيفة طازجة أو مزجها مع فواكه أخرى لتحضير عصير استوائي، كما يمكن استخدامها موضعيا كقناع للوجه لمدة 10 دقائق قبل شطفه، مع مراعاة اختبار جزء صغير من البشرة أولا.

4- الشاي الأخضر.. يدعم إشراقة الجلد

يعد الشاي الأخضر من أغنى المشروبات بمضادات الأكسدة، خاصة البوليفينولات التي تحمي البشرة من الأضرار البيئية. وقد كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "الصحة" عام 2025 أن الشاي الأخضر يدعم صحة البشرة ويساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما تساهم مركبات البوليفينول في تقليل ترسب الميلانين، وهو ما يساعد في الحد من فرط التصبغ.

للاستفادة منه، يمكن تناول من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا، كما يمكن استخدامه موضعيا عبر غمس قطعة قطن في مستخلص الشاي الأخضر البارد وتمريرها برفق على البشرة لبضع دقائق.

5- الكركم.. مضاد التهاب

يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي تساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل البقع الداكنة، وهو ما أشارت إليه دراسة حديثة نشرت في مجلة "فرونتيرز في علم الأدوية" عام 2025.

يمكن إضافة الكركم إلى المشروبات الدافئة مثل الحليب، أو استخدامه ضمن وصفات طبيعية للبشرة بخلطه مع الزبادي ووضعه على الوجه لمدة 5-7 دقائق، مع ضرورة اختبار البشرة أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.

6- الخضروات الورقية.. حماية من الجذور الحرة

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب (الكيْل) من المصادر الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وحماية البشرة من التلف، كما تساهم في تعزيز مرونتها.

قد يساعد تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن في الحد من إنتاج الميلانين الزائد وتحسين مظهر البشرة العام.

7- الشوفان والبذور.. دعم بنية الجلد من الداخل

يحتوي الشوفان، والبذور مثل الشيا والكتان واليقطين، على مركبات مضادة للأكسدة وألياف وعناصر غذائية تدعم صحة البشرة وتحسّن مظهرها.

يمكنك تحضير إفطار صحي عبر إضافة ملعقة كبيرة من كل من بذور الشيا والكتان واليقطين إلى نصف كوب من الشوفان، ثم خلطها مع كوب من الزبادي ووضع الخليط في الثلاجة طوال الليل، وفي الصباح يمكنك تزيينه بالفواكه الطازجة قبل تناوله.

8- الأفوكادو.. ترطيب عميق

يعد الأفوكادو غنيا بالدهون الصحية والفيتامينات، وهو ما يجعله من الأطعمة الداعمة لترطيب البشرة وتعزيز نعومتها، كما يساهم في الحفاظ على مظهرها الشاب ويقلل من الجفاف الذي قد يزيد من بروز التصبغات.

يمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله مع الخبز المحمص أو إدخاله ضمن وصفات صحية مختلفة.

9- الأسماك الدهنية.. أوميغا 3

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل على أحماض أوميغا 3، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الاحمرار ودعم مرونة البشرة، كما تساهم في الحفاظ على ترطيب الجلد، وهو ما يمنحه مظهرا صحيا ومشرقا.

يفضل تناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيا ضمن نظام غذائي متوازن.

عادات يومية بسيطة تعزز نضارة بشرتك

إلى جانب إدخال هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكن لبعض العادات اليومية أن تحدث فرقا واضحا في صحة بشرتك:

شرب كميات كافية من الماء، حوالي 8-10 أكواب يوميا.

الحصول على نوم جيد ومنتظم، 7-8 ساعات كل ليلة.

تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام واقي شمس مناسب بانتظام.

الحد من تناول الكافيين والأطعمة المصنعة والغنية بالسكر.

إدارة التوتر من خلال اليوغا أو التأمل أو تمارين التنفس، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.

وفي حال استمرار التصبغات رغم اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، ينصح باستشارة طبيب جلدية لتحديد الأسباب ووضع خطة علاجية مناسبة، بما يضمن نتائج آمنة ومستدامة.