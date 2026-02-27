تعد شجرة السدر (Ziziphus spina-christi) واحدة من أكثر الأشجار انتشارا في المناطق الصحراوية وشبه الاستوائية، وتتمتع بمكانة تاريخية عميقة في الطب التقليدي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذه الشجرة كثيفة الأغصان لم تكن مجرد مصدر للظل، بل عرفت بكونها "صيدلية طبيعية" متكاملة، إذ ارتبط اسمها بعلاج مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بدءا من قشرة الرأس وتساقط الشعر وانتهاء بالتهابات الجهاز الهضمي والجلد.

وقد أثبتت الدراسات الحديثة فعالية هذا العلاج التقليدي لا سيما في مجال العناية بالشعر، هنا نسلط الضوء على أبرز فوائده وطرق استخدامه.

بين البودرة والزيت

تتجلى قوة السدر في قدرته على التكيف مع مختلف مشكلات الشعر، وذلك بفضل بنيته الغنية بالمركبات الكيميائية المعقدة التي تعمل على تنظيف وتقوية الألياف من الجذور.

تستطيعين الاستفادة من هذه المركبات عبر إدخال السدر في روتينك اليومي للعناية بالشعر، إذ يمكن استخدامه بشكلين أساسيين:

بودرة السدر: تنتج من تجفيف أوراق السدر وطحنها بعناية، وتتميز باحتوائها على مركبات "السابونين" التي تعمل كمنظف طبيعي يكون رغوة خفيفة، وهو ما يجعلها بديلا مثاليا وآمنا لأنواع الشامبو الكيميائية التي تحتوي على الكبريتات القاسية.

زيت السدر: يستخلص عادة من بذور أو ثمار الشجرة، وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية. يعمل الزيت كحاجز حماية للشعر ضد العوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية، ويعد خيارا ممتازا لترميم الشعر التالف.

فوائد السدر للشعر وفروة الرأس

أثبتت الدراسات المخبرية الحديثة أن أوراق وجذور هذا النبات تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، وعلى رأسها "الفلافونويد" و"العفص"، وهو مادة فينولية طبيعية تساعد في شد الأنسجة وتقليص المسام. احتواء السدر على هذه المركبات يمنحه الخصائص التالية:

مكافحة القشرة والالتهابات

بفضل التركيز العالي للمركبات المضادة للميكروبات، يعمل السدر مطهرا طبيعيا لفروة الرأس، وقد أظهرت الأبحاث قدرة مستخلصاته على كبح نمو فطريات "المالاسيزيا" المسببة للقشرة، وتهدئة الالتهابات الجلدية عبر تقليل التفاعلات المؤكسدة في خلايا الجلد، مما يمنح الفروة المتهيجة راحة فورية ويقضي على الحكة.

تقوية البصيلات

تقوي مركبات السدر الشعرة من الخارج كما تعمل على تحسين التروية الدموية الدقيقة في فروة الرأس، الأمر الذي يضمن وصول الأكسجين والمغذيات الحيوية مباشرة إلى بصيلات الشعر، مما يقوي الجذور ويقلل من التساقط الناتج عن ضعف الشعر أو نقص التغذية.

الحفاظ على اللون الطبيعي ومقاومة الإجهاد التأكسدي

يعد السدر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين "سي" ومركبات "الفلافونويد". هذه المواد تعمل كخط دفاع أمامي ضد "الجذور الحرة" التي تنتج عن التلوث وأشعة الشمس وتتسبب في تدمير الخلايا الصبغية (الميلانين).

من خلال تحييد هذه الجزيئات الضارة، يساعد السدر في الحفاظ على بريق اللون الطبيعي وتأخير ظهور الشيب المبكر، وهو ما يجعله بمثابة علاج وقائي للشعر.

كيف تدرجين السدر في روتين العناية بشعرك؟

لتحقيق أقصى استفادة من السدر، يمكن إدراجه في الروتين الأسبوعي عبر الطرق التالية:

شامبو السدر المنظف (للفروة الدهنية والحساسة):

تستطيعين تحضير شامبو السدر بنفسك في المنزل باستخدام 3 ملاعق كبيرة من بودرة السدر مع الماء الدافئ. اخلطي المزيج حتى يصل لقوام يشبه الزبادي، ثم دلكي به الشعر المبلل لمدة 3 دقائق ثم اشطفيه جيدا. يعمل هذا الخليط على إزالة الدهون الزائدة دون تجفيف الخصلات.

ماسك الترميم واللمعان (للشعر المقصف والجاف):

ستحتاجين إلى خلط ملعقتين من بودرة السدر مع ملعقة كبيرة من زيت الأرغان (أو زيت السدر) وإضافة ملعقتين من الزبادي. وزعي الماسك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل الشطف بماء فاتر.

خلطة تعزيز لون الحناء:

اخلطي نسبة متساوية (1:1) من بودرة السدر وبودرة الحناء الطبيعية، ثم اصبغي شعرك بالمزيج. يساعد السدر في هذه الخلطة على تثبيت لون الحناء لفترة أطول وزيادة عمق اللون واللمعان.

ما وراء العناية بالشعر.. السدر في الطب التقليدي

بالإضافة إلى فوائده في تقوية الشعر، اشتهر السدر لقرون بوصفه علاجا لعدد من الأمراض في الطب التقليدي في أماكن جغرافية مختلفة، ففي إثيوبيا استخدم السدر في الوصفات الشعبية علاجا لأمراض الجلد والالتهابات، وأصبحت تطبيقاته في الطب التقليدي جزءا لا يتجزأ من الثقافة، إذ دونت هذه الممارسات في المخطوطات الدينية القديمة والموسوعات الدوائية التقليدية.

وفي مناطق أخرى مثل السودان وإيران استخدمت المواد المستخلصة من جذور السدر وأوراقه وأزهاره في علاج آلام المعدة كما استخدمت علاجا للملاريا والروماتيزم والإسهال ولدغات العقارب، وفي البحرين استخدمت مستخلصات النبات لعلاج الجروح والقشرة وتساقط الشعر، وفي تركيا وفلسطين تستخدم الأوراق والثمار لعلاج الالتهابات الجلدية والإمساك.

من ناحية أخرى، أكدت نتائج الأبحاث المخبرية والتحليلات الكيميائية صحة الاستخدامات الشعبية لشجرة السدر التي تقدم حلولا علاجية ملموسة، إذ أظهرت التحليلات الكيميائية قدرة مستخلصات جذور السدر على محاربة بكتيريا إي كولاي (E. coli) بكفاءة عالية تقترب من المضادات الحيوية القياسية، كما ثبت أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وأيضا تساهم في تسريع التئام الجروح الجلدية بفضل خصائصها المطهرة والمعقمة.