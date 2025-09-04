تبحثين عن تموجات تدوم طويلا؟ دليلك لتصفيف الشعر المجعد باحتراف

في عالم تصفيف الشعر، تبحث كثير من النساء عن إطلالات متجددة تمنحهن لمسة أنثوية مميزة. ومن بين هذه الإطلالات، يظل الشعر المموج أو المجعّد (الكيرلي) الخيار الأكثر جاذبية، إذ يضفي حيوية وحجما على الشعر مهما كان طوله أو كثافته.

لكن المشكلة التي تواجه كثيرات تكمن في أن هذه التموجات غالبا لا تدوم طويلا، إذ تفقد رونقها بعد ساعات قليلة فقط. ومع ذلك، يؤكد خبراء التجميل أن السر في الحفاظ على خصلات مموجة تدوم يكمن في اتباع خطوات العناية الصحيحة قبل التصفيف وفي أثنائه وبعده.

في هذا السياق، أشارت مجلة "إيلي" -المتخصصة في الموضة والجمال- إلى أن استخدام مكواة التجعيد وأدوات التصفيف المزودة بملحقات متعددة يتيح للمرأة خيارات متنوعة من التسريحات. فعلى سبيل المثال، تمنح المكواة الرفيعة تموجات شاطئية طبيعية، بينما توفر المكواة السميكة تموجات عريضة على طريقة هوليود. وهكذا يمكن تجربة تسريحات مختلفة لاكتشاف الشكل الأنسب لنوعية الشعر وملامح الوجه.

التحضير الصحيح للشعر

التحضير المسبق للشعر يُعد الخطوة الأولى والأهم لضمان نجاح التصفيف. وتنصح المجلة بغسل الشعر في اليوم السابق للتصفيف، بدلا من غسله في اليوم نفسه، لأن الشعر المغسول حديثا يكون أملس للغاية ويصعب التحكم فيه، مما يجعل التجعيدات محدودة وغير ثابتة.

كما يوصى باستخدام شامبو خالٍ من السيليكون مع بلسم مرطب خفيف، مع التركيز على أطراف الشعر فقط لتجنب إثقال الجذور. فالمستحضرات المغذية مثل الأقنعة الثقيلة ومستحضرات البلسم الغني قد تمنح الشعر نعومة مفرطة، لكنها في المقابل تُفقده القدرة على الاحتفاظ بالتجعيدات.

منتجات العناية والتصفيف المناسبة

كما تلعب منتجات العناية دورا محوريا في ضمان تجعيدات تدوم طويلا. فإلى جانب مكواة التجعيد، تحتاج المرأة إلى منتجات تثبيت وهيكلة للشعر، مثل "إسبراي الحماية من الحرارة" الذي لا يقتصر دوره على حماية الشعر من التلف الحراري، بل يسهم أيضا في تعزيز ثبات الخصلات.

كما يُعد موس التصفيف أو "إسبراي التمليس" أساسا هيكليا ضروريا قبل التجفيف والتصفيف، إذ يمنح الشعر البنية المثالية للحصول على شكل مجعّد متماسك. مع ذلك، تحذّر المجلة من الإفراط في استخدام هذه المنتجات، لأن كثرتها تجعل الشعر صعب التصفيف وتعوق الحصول على شكل طبيعي ومرن للتجعيدات.

منتجات التثبيت بعد التصفيف

بالنسبة للشعر الأملس للغاية، تصبح منتجات التثبيت بعد التصفيف ضرورية حتى تحافظ التجعيدات على شكلها لساعات طويلة. ويُعد مثبت الشعر الكلاسيكي خيارا شائعا، شرط اختيار تركيبة خفيفة لا تُثقل الخصلات.

من البدائل الأخرى "جِل التجعيد الخاص" الذي لا يوفر فقط ثباتا قويا، بل يضفي أيضا لمعانا أنيقا على الشعر. ويمكن استخدام الموس مرتين: مرة قبل التصفيف لتجهيز الشعر، ومرة بعده لتقوية ثبات التجعيدات، خاصة إذا كان الشعر جافا ويفتقر إلى المرونة.

قصات الشعر وصحة الأطراف

تؤكد "إيلي" أن الشعر المتقصف يصعّب عملية التصفيف ويجعل التجعيدات أقل تماسكا. لذلك، من الضروري قص الأطراف بانتظام عند مصفف الشعر للحفاظ على مظهر صحي يسهل التعامل معه. أما الشعر الذي يتمتع بطبقات خفيفة، فيقص بشكل متدرج، فإنه يكتسب حجما أكبر ومرونة إضافية، مما يساعد على تثبيت التموجات بشكل طبيعي وأكثر جاذبية.