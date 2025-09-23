سكوالين.. السر الخفي وراء إشراقة البشرة الطبيعية

في عالم الجمال والعناية بالبشرة، تبحث الكثيرات عن المكوّنات الطبيعية التي تجمع بين الفاعلية والأمان، وتمنح البشرة مظهرا صحيا ومشرقا من دون آثار جانبية مزعجة. وبين قائمة طويلة من المكونات التي دخلت عالم مستحضرات التجميل خلال السنوات الأخيرة، برز اسم "سكوالين" (Squalane) كأحد الأسرار التي يعتمد عليها خبراء البشرة للحفاظ على النضارة والمرونة ومقاومة عوامل الشيخوخة المبكرة.

وتُعد المادة الفعّالة المعروفة باسم "سكوالين" سرّ صحة وجمال البشرة؛ إذ تحميها من التأثيرات البيئية الضارة وتمنحها إشراقة طبيعية مليئة بالحيوية.

مجلة "ومان" النمساوية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن مادة "سكوالين" تُستخرج من مصادر نباتية، أبرزها بقايا عصر زيت الزيتون، وهذا يجعلها خيارا مستداما وصديقا للبيئة في عالم التجميل. وتتميّز بقدرتها الكبيرة على ترطيب البشرة بعمق، مع منحها ملمسا حريريا ناعما يفيض بالأنوثة والرقة.

مضاد أكسدة فعّال

وتضيف المجلة المعنية بالصحة والجمال أن "سكوالين" يُصنَّف ضمن مضادات الأكسدة القوية، بفضل احتوائه على فيتاميني "سي" و"إي". وهذا ما يجعله خط الدفاع الأول للبشرة ضد الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، سواء من التعرّض للأشعة فوق البنفسجية أو التلوث البيئي أو الضغوط اليومية.

ولا يقتصر دوره على الحماية فحسب، بل إنه يساعد البشرة على مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة، ويعزز مرونتها ويُحافظ على إشراقتها الطبيعية.

تركيبة خفيفة للبشرة الحساسة

وتتميّز مادة "سكوالين" بقوامها الرقيق، الذي يجعلها مثالية لترطيب البشرة من دون ترك أي أثر دهني مزعج، على عكس بعض الزيوت التقليدية. والأهم من ذلك أنها تشبه إلى حد كبير الزهم الطبيعي الذي تفرزه البشرة، ما يجعلها مادة سهلة الامتصاص وقابلة للتحمل حتى لدى أصحاب البشرة الحساسة.

وبفضل هذه الخصائص، أصبح مكوّنا رئيسيا في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة الحديثة، بدءا من الكريمات المرطبة والسيرومات، وصولا إلى منتجات مكافحة الشيخوخة، ليشكّل بحق أحد أسرار الجمال الطبيعي في عالم التجميل.

كيف تدمجين "سكوالين" في روتينك اليومي؟

ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام منتجات تحتوي على سكوالين في المرحلة الأخيرة من الروتين الليلي أو بعد السيروم مباشرة، حيث يعمل كحاجز يحافظ على ترطيب البشرة ويغلق العناصر الفعّالة داخلها.

ويمكنكِ مزجه مع السيرومات الغنية بحمض الهيالورونيك لتعزيز الترطيب، أو مع فيتامين "سي" لمضاعفة الحماية من الجذور الحرة. وبما أنه مكوّن خفيف وسهل الامتصاص، يمكن استخدامه صباحا تحت واقي الشمس من دون أن يترك ملمسا دهنيا، وهذا يجعله مناسبا لجميع أنواع البشرة، بما فيها الدهنية والحساسة.