النمش المزيف.. صيحة جمالية تمنح إطلالة طبيعية وتتطلب عناية دقيقة

لم يعد النمش الطبيعي وحده رمزا للجاذبية والإشراق، إذ برز في الآونة الأخيرة ما يُعرف بـ "النمش المزيف" (Fake Freckles) كواحدة من أحدث صيحات عالم التجميل، ليمنح المرأة مظهرا شابا ونضرا يعكس العفوية والطبيعة. لكن وراء هذه الموضة الرائجة تقف تقنيات متعددة وأساليب تطبيق تتطلب معرفة وخبرة، إلى جانب وعي بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.

الحناء كأداة لرسم النمش

يوضح خبير التجميل الألماني لوكاس وايت أن المرأة التي لا تتمتع بنمش طبيعي يمكنها رسم النمش المزيف باستخدام الحناء، المتوفرة بأشكال مختلفة: إما كمسحوق يُخلط بالماء أو عصير الليمون لتكوين عجينة كريمية، أو كمعجون جاهز في أنابيب مخروطية، وهو ما يُعد عمليا على نحو خاص للمبتدئات.

وقبل البدء، يشدد وايت على ضرورة تنظيف الوجه جيدا وإزالة الدهون، لأن ثبات اللون يرتبط بجفاف البشرة؛ إذ يدوم النمش المزيف على البشرة الجافة حتى أسبوعين، بينما يتلاشى سريعا على البشرة الدهنية، عادة بعد 3 إلى 7 أيام فقط.

أدوات التطبيق وأماكن الرسم

يمكن رسم نقاط النمش باستخدام الأعواد القطنية لرسم النقاط الكبيرة، أو أعواد تنظيف الأسنان للحصول على نقاط دقيقة وصغيرة. ويُنصح بوضع النمش أساسا على الأنف والخدين والجبهة، وهي الأماكن التي يظهر فيها بشكل طبيعي.

ويؤكد وايت أن النمش الطبيعي لا يكون متماثلا تماما، بل يختلف في الحجم والكثافة، لذا يجب تجنّب رسم نقاط متطابقة أو متناظرة بشكل مبالغ فيه، حتى لا يبدو المظهر مصطنعا.

أما مدة بقاء الحناء على البشرة فتختلف بحسب الكثافة المطلوبة، إذ تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، وبعدها تُزال بعناية باستخدام قطعة قطن مبللة.

إصلاح الأخطاء المحتملة

في كثير من الحالات، قد تكون النقاط داكنة أكثر من اللازم أو في مواضع غير مناسبة، ما يفسد المظهر المطلوب. فإذا لم يجف اللون بعد، يمكن استخدام ماء ميسيلار أو منظف زيتي لتصحيح الأخطاء.

أما إذا جفت الحناء وامتصتها البشرة بالفعل، فيمكن الاستعانة بمقشّرات كيميائية تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي، كما تُعد أقنعة الطين خيارا فعالا لتقليل الصبغات الزائدة.

ولإطالة عمر النتيجة، ينصح الخبير بتجنّب المنظفات القوية أو المقشّرات بعد الاستخدام، والاكتفاء بغسل الوجه بمُنظف لطيف وماء فاتر.

التحسّس من الحناء

يلفت وايت إلى أن بعض أنواع الحناء الرخيصة قد تحتوي على إضافات ضارة مثل بارا فينيلين ديامين، وهي مادة شائعة في صبغات الشعر وتُعرف بأنها مسببة قوية للحساسية، إلى جانب مواد أخرى مثل الأمونيا والأصباغ الاصطناعية التي قد تثير تهيج البشرة.

ويُوصي باستخدام الحناء العضوية المعتمدة والخالية من المواد الكيميائية، مع إجراء اختبار توافق قبل الاستخدام الأول عبر وضع القليل من الحناء على الساعد، للتأكد من ملاءمتها للبشرة والتأكد من أن اللون النهائي يتماشى مع التوقعات.

بهذه الخطوات يمكن للنمش المزيف أن يمنح المرأة مظهرا طبيعيا وجذابا، شرط أن يُطبق بعناية، وأن يُستخدم بحذر مع منتجات آمنة تضمن جمالا متجددا بعيدا عن أي مخاطر صحية.