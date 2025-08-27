إجراء تجميلي شائع قد يضر بشرتك.. إليكِ طريقة الوقاية

تمنح العناية بالأظافر في صالونات التجميل النساء مزايا جمالية واضحة، بدءا من الحصول على تصميم احترافي للأظافر وصولا إلى ضمان ثبات "المانيكير" لفترة أطول، لكن في المقابل لا يخلو الأمر من بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية أثناء جلسات التجميل.

وذكرت مجلة "جولي" المتخصصة في الصحة والجمال على موقعها الإلكتروني أن وضع الأظافر الجِل أو الإكريليك أو حتى طلاء الأظافر العادي غالبا ما يتطلب تعريض اليدين لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتجفيف المنتج وتثبيته، وهو ما قد يعرّض البشرة لمشكلات صحية على المدى الطويل.

واقٍ من الشمس قبل الجلسة

وللوقاية من التأثيرات الضارة لهذه الأشعة، مثل الحروق الشمسية وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، أوصت المجلة النساء باتخاذ خطوة وقائية بسيطة، لكنها بالغة الأهمية قبل التوجه إلى صالون التجميل، وهي وضع مرهم واقٍ من الشمس على اليدين، شرط أن يكون بعامل حماية لا يقل عن "إس بي إف 50".

وتؤكد التوصيات أن الأمر لا يقتصر على اليدين فقط، فخلال جلسات العناية بأظافر القدمين يُنصح كذلك بوضع كمية كافية من واقي الشمس على البشرة المحيطة بالأظافر، لضمان الحماية من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة.