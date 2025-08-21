جرّبي وصفة زيت الزيتون اليومية لترطيب أظافرك وتقويتها

تلجأ الكثير من النساء إلى مستحضرات تجميلية متعددة للحصول على أظافر صحية وجذابة، لكن في أحيان كثيرة يكون الحل أبسط مما نتوقع، وموجودا بالفعل في مطابخنا. فزيت الزيتون لا يُعد مجرد مكوّن غذائي غني، بل يُعتبر أيضا علاجا طبيعيا فعّالا يمنح الأظافر الترطيب والنعومة والقوة التي تحتاجها.

بوابة الجمال الألمانية "هاوت.دي" أوضحت أن زيت الزيتون يتميز بتركيبته الغنية بفيتامين "إي"، مما يجعله مثاليا لتهدئة الأظافر المتهيجة وإصلاحها بسرعة، فضلا عن ترطيبها وتعزيز نموها.

طريقة الاستخدام اليومي

للاستفادة من خصائصه، يُنصح بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الظفر وقاعدته، وتركه لمدة 10 دقائق تقريبا، ثم إزالة البقايا بمنديل ورقي. وينبغي تكرار هذه العملية يوميا للحفاظ على ترطيب الأظافر.

أما في حالة الأظافر شديدة التشقق، فيمكن ترك الزيت طوال الليل لزيادة فعاليته.

حمام زيت الزيتون

ولتعزيز النتائج، تقترح "هاوت.دي" عمل حمام للأظافر مرة أسبوعيا:

يُملأ وعاء بماء دافئ.

تُضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تُغمر الأظافر في المزيج من 10 إلى 15 دقيقة.

هذا الحمام البسيط يساعد على تنعيم الأظافر وتقويتها، ويمنحها مظهرا صحيا أكثر إشراقا.