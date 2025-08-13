حلٌ بسيط لتجنّب آثار النظارة الشمسية على الأنف

تعد النظارة الشمسية قطعة إكسسوار لا غنى عنها خلال فصل الصيف؛ إذ إنها تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنها تضفي لمسة أناقة وجاذبية نهائية على المظهر، غير أنها تترك آثارا قبيحة المظهر على الأنف عند ارتدائها لفترة طويلة. فكيف يمكن منع هذه الآثار؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت محررة الموضة والجمال بوكالة الأنباء الألمانية يوليا بريشينغ، إنه يمكن منع آثار النظارة الشمسية على الأنف بحيلة بسيطة تتمثل في وضع بودرة تثبيت المكياج على وسادات الأنف الخاصة بالنظارة.

وأوضحت بريشينغ أنه من الأفضل وضع بودرة التثبيت على وسادات أنف النظارة على سطح قابل للمسح، ثم ارتداء النظارة الشمسية كالمعتاد، وبذلك تكون الآثار أقل وضوحا بكثير مما تكون عليه بدون وضع البودرة.

ولتعزيز التأثير، يمكن أيضا وضع بودرة التثبيت على مناطق الأنف، التي عادة ما تترك فيها النظارة الشمسية علامات.

أما إذا تركت النظارة الشمسية آثارا على الأنف، فيمكن إخفاء هذه الآثار على وجه السرعة من خلال تطبيق خافي العيوب (الكونسيلر).