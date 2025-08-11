متى تحتاجين لارتداء ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية؟

توفر الملابس العادية قدرا من الحماية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لكن في بعض الحالات لا يكفي ارتداء ملابس عادية، وإنما ارتداء ملابس مخصصة للحماية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، والتي تتمثل في الحروق الشمسية وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة للبشرة.

الدكتورة ماريون مورس-كاربي أوضحت أن كل قطعة ملابس توفر قدرا من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أن مستوى الحماية يختلف بشكل كبير من قماش لآخر، فالأقمشة المنسوجة بإحكام وذات الألوان الداكنة توفر حماية أفضل مقارنة بالأقمشة الفاتحة والفضفاضة.

عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن ما يسمى بعامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية يشير إلى مدى كفاءة المنسوجات في حماية البشرة، مشيرة إلى أنه كلما ارتفعت القيمة، كانت الحماية أفضل.

على سبيل المثال: يحتوي قميص قطني أبيض عادي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية 10 فقط، وهو معدل ليس كبيرا، في حين أن الملابس الواقية من الأشعة فوق البنفسجية تتمتع بعامل حماية عال يبلغ 40 أو حتى 50.

ماذا عن البشرة الحساسة؟

كما أشارت مورس-كاربي إلى أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى ملابس خاصة للحماية، ألا وهم: الأشخاص، الذين تكون بشرتهم حساسة بشكل خاص للأشعة فوق البنفسجية كالأطفال وأي شخص تكون بشرته شاحبة جدا أو لون شعره أحمر.

وتعد هذه الملابس ضرورية أيضا للأشخاص، الذين يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة طوال اليوم في الجبال العالية أو يمارسون أنشطة مائية مثل الإبحار، وكذلك في بعض المهن مثل بناء الطرق.