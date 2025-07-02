تسخين الطعام وتنظيف ألعاب الأطفال.. 14 استخداما مدهشا لغسالة الأطباق

توفر غسالة الأطباق العديد من المزايا والخصائص وأهمها توفير الوقت والجهد، ولكن، هل تعلمين أن هذا الصندوق الفولاذي اللامع يستطيع أن يقوم بما هو أكثر من مجرد تنظيف وتعقيم الصحون والأكواب؟

هذا ما أشارت إليه خبيرة تقييم منتجات وأجهزة التنظيف، كارولين فورتيه، لموقع "جود هاوس كيبينغ" بقولها، إن كفاءة غسالة الأطباق لا تقتصر على تنظيف الصحون وأدوات المائدة والطهي، ولكنها جهاز متعدد الاستخدامات وقد يكون حلا سهلا وسريعا لتنظيف وتعقيم جميع الأغراض المنزلية المصنوعة من البلاستيك أو المطاط أو الزجاج أو السيراميك، بداية من ألعاب الأطفال وحتى أدوات البستنة.

وفي ما يلي قائمة بالأشياء التي يمكن وضعها في غسالة الأطباق لتبسيط روتين تنظيف منزلك وتخفيف عبء العديد من الأعمال المنزلية وعناء التنظيف اليدوي:

المزهريات والنباتات الصناعية

قد تكون المزهريات ضيقة ويصعب تنظيفها يدويا، لذلك يمكنك تنظيفها بشكل آمن في غسالة الأطباق مع الحرص على وضعها بطريقة تمنع ملامستها لأي شيء آخر قد يتسبب في تشققها أو كسرها، كذلك يمكنك تنظيف زهورك الحريرية والنباتات الصناعية بنفس الطريقة مع إضافة القليل من الخل الأبيض لاستعادة جمالها.

وحدات الإضاءة

تحتاج تركيبات الإضاءة إلى التنظيف من حين لآخر، ولتسهيل هذه المهمة يمكنك إزالة مصابيح الثريات أو تركيبات الإضاءة الزجاجية ووضعها في غسالة الأطباق على الرف العلوي في دورة غسيل خفيفة مع إيقاف تشغيل برنامج التجفيف الساخن، وينصحك الخبراء بتنظيف تركيبات الزجاج العتيقة أو الحساسة يدويا.

إكسسوارات الحمام

يمكن أن تتراكم الرواسب بسهولة على ملحقات الحمام مثل أطباق الصابون وحوامل فرشاة الأسنان وغيرها، ولتعقيم هذه الأدوات، يمكنك وضعها على الرف العلوي في غسالة الأطباق وتشغيل دورة غسيل عادية.

تسخين الطعام

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قد لا تجدين مساحة كافية لحفظ الطعام ساخنا وخاصة في المناسبات والأعياد، وفي هذه الحالة يمكنك وضع صواني الديك الرومي واللازانيا والبشاميل وغيرها في غسالة الأطباق مع تشغيل دورة تجفيف فقط لتسخين الطعام.

تنظيف الخضروات والفاكهة

قد يستغرق غسل الفواكه والخضروات يدويا الكثير من الوقت، لذلك إذا كان لديك كمية كبيرة من الفواكه والخضروات بما في ذلك الخيار والبطاطس والجزر والبنجر واللفت، يمكنك وضعها في غسالة الأطباق وتشغيل دورة غسيل بالماء البارد بدون صابون أو ضبط الغسالة على دورة الشطف فقط واحرصي على إيقاف التجفيف للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة، ويمكنك كذلك إضافة صودا الخبز أو الخل لإزالة المبيدات الحشرية.

أرفف وأدراج الثلاجة

تُسهل غسالة الأطباق تنظيف أرفف الثلاجة وأدراجها، ويفضل غسلها بمفردها مع إزالة الرف العلوي لضمان مساحة كافية، أما إذا كانت أرفف ثلاجتك وأدراجك أصغر حجما، فيمكنك وضعها بشكل مسطح على الرف مع الأطباق والأواني في نفس دورة الغسيل، ويوصي الخبراء دائما بترك أرفف الثلاجة تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل غسلها لمنع تشققها، وكذلك تجنب وضع الأرفف المزودة بإضاءة ليد في غسالة الأطباق.

طبق الميكرويف الدوار

تتعرض قاعدة الميكرويف للانسكابات وبقع الطعام، وبشكل عام يمكنك تنظيف هذه الصينية الزجاجية في غسالة الأطباق على الرف السفلي مع الأطباق والأواني الأخرى، ولكن تأكدي من عدم اصطدامها بأذرع الرش.

مرشحات شفاط المطبخ

يحتاج شفاط المطبخ إلى فلاتر نظيفة ليعمل بكفاءة، وإحدى طرق تنظيف هذه الفلاتر المتسخة بالدهون هي وضعها في غسالة الأطباق على دورة غسيل ساخنة.

ملحقات المكنسة الكهربائية

العديد من ملحقات المكنسة الكهربية آمنة للتنظيف في غسالة الأطباق، ضعي الملحقات الصغيرة على الرف العلوي والكبيرة في الأسفل ثم شغّلي دورة الغسيل مع إيقاف برنامج التجفيف لأن الحرارة المرتفعة قد تشوه البلاستيك، ويمكنك كذلك إضافة مجرفة الغبار إلى نفس الحمولة.

أدوات التنظيف في المطبخ

في كل مرة تقومين فيها بغسل مجموعة من الأطباق، ضعي إسفنجات المطبخ والمناشف الورقية القابلة لإعادة الاستخدام (المصنوعة عادة من الخيزران أو القطن) في الرف العلوي لغسالة الأطباق، وضعي فرش التنظيف ذات المقابض والشعيرات الطويلة في حامل أدوات المائدة للتخلص من الجراثيم المتراكمة عليهم.

ألعاب الأطفال

تحتاج ألعاب الأطفال إلى التنظيف والتعقيم بشكل مستمر، ولحسن الحظ يمكنك تنظيفها في غسالة الأطباق مع استخدام محلول صودا الخبز والخل كمنظف طبيعي، ولسلامة غسالتك ضعي الألعاب صغيرة الحجم مثل مكعبات البناء الصغيرة وحلقات التسنين واللهايات في كيس شبكي وتجنبي وضع أي ألعاب تحتوي على أجزاء إلكترونية في غسالتك.

أدوات البستنة

يمكنك تنظيف أدوات حديقتك في غسالة الأطباق باستثناء الأدوات ذات المقابض الخشبية، إذ قد يؤدي ذلك إلى إعوجاجها وإتلافها، ومن المهم دائما غسل أدوات البستنة في دورة غسيل منفصلة؛ إذ قد تحتوي على آثار سماد ومبيدات حشرية.

أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون

تعد غسالة الأطباق أسهل وأفضل طريقة لتنظيف أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون، ضعي أي حامل أواني سيليكون وحصائر الخبز وقفازات الفرن وصواني المافن في غسالة الأطباق دون قلق.

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أدراج التنظيم

تتراكم مساحيق التجميل وغيرها من الأوساخ داخل أدراج التنظيم، لذلك إذا كانت مصنوعة من البلاستيك أو السيليكون أو الزجاج، ما عليك سوى إفراغها ووضعها في غسالة الأطباق، ولكن تجنبي تشغيل التجفيف الساخن مع الأدراج البلاستيكية حتى لا تتعرض لخطر الالتواء.

إرشادات مهمة

قبل استخدام غسالة الأطباق في تنظيف الأغراض المنزلية: