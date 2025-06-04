ظلال الجفون في الصيف.. خطوات فعالة لمكياج يدوم رغم الحر

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، تواجه كثير من النساء مشكلة شائعة تتمثل في ذوبان ظلال الجفون من التعرق، مما يؤدي إلى تساقط الألوان وتشوه المكياج وتلطخ الوجه. ولتفادي هذا السيناريو المزعج، أوردت مجلة "ستايل بوك" الألمانية عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الخطوات العملية لضمان ثبات ظلال العيون طوال اليوم، والحفاظ على مظهر مكياج أنيق ومنعش.

الخطوة الأولى والأساسية، تبدأ بالتأكد من خلو الجفون من أي بقايا دهنية أو زيوت، لأن هذه المواد تُضعف من ثبات الظلال وتُسرّع من انسيابها. لذلك، يُنصح بتجنب تطبيق كريمات الترطيب على منطقة العين عند وضع المكياج صباحا، أو على الأقل الانتظار حتى تمتص البشرة هذه المنتجات بالكامل.

وفي حال تبقّت آثار من المرطب أو الزيوت، يمكن استخدام منديل ورقي لإزالتها بلطف. ولتنظيف أكثر فعالية، يُوصى بمسح الجفون باستخدام قطنة مبللة بماء ميسيلار أو مزيل مكياج خالٍ من الزيوت، لضمان سطح نظيف وجاف تماما.

برايمر الجفون.. سر الثبات والكثافة

بعد تنظيف الجفون، تأتي الخطوة الثانية، وهي تطبيق برايمر ظلال الجفون، الذي يعمل كطبقة أساس متساوية تمنح الظلال ثباتا يدوم طويلا، إضافة إلى أنه يُكثف اللون ويمنحه مظهرا أكثر وضوحا. يكفي وضع كمية صغيرة من البرايمر على كامل الجفن وتركها حتى تجف بالكامل قبل البدء في وضع الظلال.

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وفي حال عدم توفر برايمر خاص، يمكن تحقيق نتيجة مقاربة باستخدام طبقة خفيفة من بودرة الوجه الشفافة أو كريم الأساس الخفيف، مما يساهم أيضا في امتصاص الزيوت ويُثبت الظلال.

اختيار الظلال المناسبة لصيف طويل

عند الانتقال لتطبيق الألوان، يُفضل في فصل الصيف استخدام ظلال جفون عالية الصبغة، لأنها تمنح ألوانا غنيّة تُقاوم التلاشي وتدوم ساعات، حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

الخطوة الأخيرة لضمان مكياج يدوم طوال اليوم، هي تطبيق اسبراي التثبيت (Setting Spray). يُنصح برشّ القليل من هذا المنتج على الجفون بعد الانتهاء من وضع الظلال، واختيار النوع المناسب حسب طبيعة البشرة:

للبشرة الدهنية: يُفضل استخدام اسبراي بتركيبة مائية.

يُفضل استخدام اسبراي بتركيبة مائية. للبشرة الجافة: يُستحسن اختيار اسبراي غني بعناصر الترطيب.

وفي الأيام شديدة الحرارة أو عند التعرق الزائد، يمكن إعادة استخدام اسبراي كل بضع ساعات لتعزيز تثبيت المكياج وانتعاشه.

من هذه الخطوات البسيطة والفعالة، يمكن لكل سيدة أن تحافظ على مكياج عيون ثابت وجذاب طوال يوم صيفي حار، دون الحاجة إلى تعديلات متكررة أو القلق من سيلان الألوان.