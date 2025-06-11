وجه مشدود دون جراحة.. تمارين اليوغا لمحاربة التجاعيد والذقن المزدوج

تسهم تمارين "يوغا الوجه" (Face Yoga) في تحقيق فوائد جمالية واضحة، إذ تساعد على محاربة التجاعيد، ورفع زوايا الفم المترهلة، والحد من بروز الذقن المزدوج، مما يجعلها خيارا غير جراحي فعالًا للعناية بالوجه.

خبيرة الرياضة الألمانية كاتارينا شتاينباخ، أوضحت أن عضلات الوجه التي تُقدَّر بنحو 50 عضلة تُستخدم في تعابير مثل الضحك، والكلام، والعبوس، وأن تعبير العبوس تحديدا يُعد من أبرز أسباب ظهور التجاعيد الأفقية على الجبهة.

وأضافت أن علامات الشيخوخة مثل ترهل الخدين أو تدلي الجفون غالبا ما تعود إلى فقدان الدهون تحت الجلد، وهو ما ينعكس على مرونة الجلد وشكله العام.

تنشيط العضلات وتحفيز الدورة الدموية

كما أشارت شتاينباخ إلى أن تمارين يوغا الوجه تهدف إلى تنشيط عضلات الوجه بطريقة واعية، مع تفادي الحركات النمطية التي تسهم في ظهور التجاعيد. كما تساعد هذه التمارين على دعم الأنسجة وتحفيز تدفق الدم والسوائل الليمفاوية، مما يُقلل من الانتفاخات ويمنح البشرة مظهرا نضرا وحيويا.

إضافة إلى ذلك، تُسهم يوغا الوجه في تقليل مستويات التوتر النفسي، وهو ما ينعكس إيجابيا على صحة الجلد وصفائه.

تمارين محددة لعضلات الوجه

تجاعيد الجبهة: لمكافحة التجاعيد في منطقة الجبهة، يُنصح بوضع اليدين برفق على الجبين، ثم فتح العينين لأقصى حد مع سحب اليدين قليلا نحو الخارج والأعلى. وفي الوقت نفسه، يُمدّ الشفاه لتغطي الأسنان، مع إغماض العينين. يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الجبهة والحد من التجاعيد.

لمكافحة التجاعيد في منطقة الجبهة، يُنصح بوضع اليدين برفق على الجبين، ثم فتح العينين لأقصى حد مع سحب اليدين قليلا نحو الخارج والأعلى. وفي الوقت نفسه، يُمدّ الشفاه لتغطي الأسنان، مع إغماض العينين. يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الجبهة والحد من التجاعيد. خطوط العبوس وتدلي الجفون: لمواجهة التجاعيد العمودية بين الحاجبين وتدلي الجفون، يُمكن تشكيل "تلسكوب" باستخدام إصبعي السبابة والإبهام حول كل عين. يُضغط بلطف بالسبابة على الجفن والحاجب، بينما يُثبّت الإبهام أسفل العين، ثم تُفتح العين وتُغلق عدة مرات دون تحريك الجبهة.

لمواجهة التجاعيد العمودية بين الحاجبين وتدلي الجفون، يُمكن تشكيل "تلسكوب" باستخدام إصبعي السبابة والإبهام حول كل عين. يُضغط بلطف بالسبابة على الجفن والحاجب، بينما يُثبّت الإبهام أسفل العين، ثم تُفتح العين وتُغلق عدة مرات دون تحريك الجبهة. الانتفاخات تحت العينين: لتقليل التورم أسفل العين، تُمسك الجبهة بكلتا اليدين، وتُسحب الشفاه فوق الأسنان مع توجيه النظر إلى أعلى والرمش بشكل واعٍ. يسهم هذا التمرين في تنشيط عضلات الخدين وتقليل الانتفاخات الدمعية.

لتقليل التورم أسفل العين، تُمسك الجبهة بكلتا اليدين، وتُسحب الشفاه فوق الأسنان مع توجيه النظر إلى أعلى والرمش بشكل واعٍ. يسهم هذا التمرين في تنشيط عضلات الخدين وتقليل الانتفاخات الدمعية. الذقن المزدوجة وترهل الخدين: للحد من ترهل الجزء السفلي من الوجه، تُسحب التجاعيد بلطف إلى الأعلى والخلف بمحاذاة الأنف باستخدام اليدين، مع الابتسام ابتسامة عريضة. ولشد الرقبة، يُدفع الذقن إلى الأمام مع الضغط باللسان على سقف الحلق، ثم يُمال الرأس إلى الخلف ببطء.