تناول القهوة يوميا في منتصف العمر يحميكِ من الأمراض المزمنة بعد السبعين

كشفت دراسة علمية أميركية أن تناول فنجان من القهوة في بداية اليوم يساعد في الحفاط على سلامة الجسم والعقل مع تقدم العمر.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعتي "هارفارد" و"تافتس" بالولايات المتحدة، أن النساء اللاتي يتناولن قهوة تحتوي على مادة الكافيين في منتصف العمر تتراجع احتمالات إصابتهن بـ11 من الأمراض المزمنة عندما يبلغن سن السبعين.

ودرس الباحثون بيانات تخص زهاء 50 ألف امرأة، كان يطلب منهن ملء استبيانات تتعلق بعاداتهن الغذائية مع متابعة حالاتهن الصحية على مدى 30 عاما.

وتناولت الدراسة تأثير تناول القهوة التي تحتوي على كافيين والقهوة المنزوعة الكافيين والشاي والمشروبات الغازية على الصحة مع تقدم السن حتى عمر السبعين وما بعد ذلك، مع قياس الحالة الصحية بشكل عام اعتمادا على إصابة المتطوعات أو عدم إصابتهن بـ11 مرضا مزمنا، والوظائف الحيوية للجسم، والاحتفاظ بحالة نفسية جيدة، وعدم تدهور الوظائف المعرفية أو الذاكرة.

وكان حجم الكافيين الذي تستهلكه المشاركات في المتوسط خلال التجربة يبلغ 315 مليغراما يوميا، بما يوازي فنجانا كبيرا ونصف الفنجان من القهوة. وتبين أن تناول كمية إضافية من القهوة عن هذا المعدل يوميا يزيد من فرص تحسن الصحة بعد مرور عقود.

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ولم تكشف الدراسة أي فائدة لتناول القهوة المنزوعة الكافيين، في حين اتضح أن تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على الصودا يقلل فرص التمتع بالصحة في الكبر بنسبة 26%.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" عن الباحثين الذين أعدوا الدراسة قولهم إنه في حين أن هذه النتائج ما زالت أولية، فإن "تناول القهوة باعتدال ينطوي على فوائد وقائية للجسم إذا ما اقترن بسلوكيات صحية أخرى مثل ممارسة الرياضة وتناول وجبات صحية والامتناع عن التدخين".