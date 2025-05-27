هل تعانين من الهالات السوداء؟ خبراء التجميل يقدمون حلولا عملية

تُعدّ الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات الجمالية الشائعة التي تؤرّق كثيرا من النساء، إذ تجعل الوجه يبدو بمظهر مرهق ومتقدم في العمر، وتُفقد العينين بريقهما الطبيعي وإشراقتهما المعتادة.

رابطة صناعة منتجات العناية الشخصية والمنظفات في ألمانيا أوضحت أن خافي العيوب أو ما يُعرف "بالكونسيلر" يُعدّ أداة فعالة وأساسية في التجميل لإخفاء الهالات السوداء. وللحصول على أفضل تغطية، يُنصح باختيار كونسيلر مرطّب بلون أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة، ليساعد في تغطية الهالات الخفيفة وإضفاء مظهر أكثر إشراقًا.

أما إذا كانت الهالات أكثر وضوحًا أو تميل إلى اللون الرمادي المزرق، فتُوصي الرابطة باستخدام درجات الكونسيلر المائلة إلى الأصفر أو البرتقالي، فهي تساعد على تعديل التصبغات الغامقة وموازنة الألوان بشكل طبيعي.

وشددت الرابطة على أهمية طريقة التطبيق، إذ يُفضّل توزيع الكونسيلر بالتربيت باستخدام أطراف الأصابع أو الإسفنجة الناعمة، بدلًا من الفرشاة، لضمان دمجه بسلاسة مع البشرة. بعد ذلك، يتم تثبيت الكونسيلر بطبقة رقيقة من كريم الأساس (الفاونديشن) للحصول على نتيجة مثالية.

العناية بالبشرة والتدليك اللطيف

إلى جانب المكياج، ينصح خبراء التجميل بالعناية المستمرة بمنطقة أسفل العينين، عبر التدليك الدائري الخفيف باستخدام أطراف الأصابع أو أدوات مخصصة، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات مرطبة فعالة مثل حمض الهيالورونيك والكولاجين. هذه التقنية لا تعمل فقط على تنشيط الدورة الدموية، بل تسهم أيضًا في تقليل الانتفاخ وتنعيم الخطوط الدقيقة.

إعلان

مكياج العيون المضيء لإخفاء التعب

ومن الحيل الجمالية الذكية للتخفيف من تأثير الهالات السوداء، يُوصى بتطبيق مكياج عيون مشرق بألوان فاتحة ولامعة، بدلًا من الظلال الداكنة أو أسلوب "السموكي آي" التقليدي.

يمكن وضع الهايلايتر اللامع، ويفضل أن يكون بلون الشمبانيا، على الزاوية الداخلية للعين أو تحت قوس الحاجب، لإضفاء لمسة من الإشراق تعكس النور وتمنح العينين مظهرًا أكثر يقظة وانتعاشًا.

لمسة نضارة على الخدود

ولا تكتمل الإطلالة المشرقة من دون أحمر الخدود، إذ يُضفي البلاش بلون وردي أو مرجاني فاتح، يُطبّق برفق على عظام الوجنتين، إشراقة طبيعية على الوجه، فيُسهم في تشتيت الانتباه عن الهالات السوداء ويُعيد للبشرة حيويتها.

بهذه الخطوات المتكاملة، التي تجمع بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، يمكن للمرأة أن تتغلب على مظهر الهالات السوداء وتحافظ على إطلالة صحية ومشرقة تعكس الحيوية والثقة.