احمي مكياجك من "أكسدة الصيف".. خطوات بسيطة تضمن الثبات

يعد تغيّر لون كريم الأساس إلى البرتقالي من أكثر المشكلات التي تواجهها النساء عند وضع المكياج، مما يُفسد مظهر البشرة ويؤثر على تناسق المكياج. هذه الظاهرة المحبطة قد تحدث بعد ساعات من وضع المكياج، وتُثير تساؤلات عن أسبابها، وكيفية تجنّبها، وما يمكن فعله لإصلاحها عند وقوعها.

لماذا يتغير لون كريم الأساس؟

حسب ما أوضحته مجلة "ستايل بوك" المتخصصة في الموضة والجمال، فإن كريم الأساس السائل غالبا ما يُصنّع من مستحلب زيتي مائي مدعّم بأصباغ ملونة تعتمد على أكسيد الحديد أو ثاني أكسيد التيتانيوم، إلى جانب مكونات مغذية وملطفة تُضاف لتحسين تركيبة المنتج وتوفير العناية بالبشرة.

بيد أن هذه المكونات، كما هي الحال مع كثير من التركيبات الكيميائية الأخرى، قد تتفاعل مع عوامل خارجية أو مع مستحضرات العناية بالبشرة الأخرى التي توضع قبل المكياج. كما يمكن أن تتفاعل مع الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، خاصة في منطقة "حرف تي (T)"، أي الجبين والأنف والذقن، التي تميل إلى أن تكون أكثر دهنية من باقي الوجه.

هذا التفاعل يؤدي إلى ما تُعرف بعملية الأكسدة، وهي السبب الرئيس لتغيّر لون كريم الأساس. فعندما يتأكسد، يتغير لونه تدريجيا إلى البرتقالي، ويفقد التجانس، وتظهر بقع واضحة على سطح البشرة، مما يُخلّ بالمظهر الطبيعي والمتناسق للمكياج.

خطوات فورية لمعالجة الأكسدة

مجلة "ستايل بوك" قدمت مجموعة من الإجراءات الفورية التي يمكن اللجوء إليها لإنقاذ المكياج وتخفيف آثار الأكسدة:

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استخدام أوراق امتصاص الزيوت (Blotting Papers): هذه الأوراق تعمل على إزالة الزيوت الزائدة من سطح البشرة، التي قد تكون أسهمت في تسريع عملية الأكسدة.

هذه الأوراق تعمل على إزالة الزيوت الزائدة من سطح البشرة، التي قد تكون أسهمت في تسريع عملية الأكسدة. رذاذ الوجه (Face Mist): يمكن استخدامه لترطيب البشرة وإعادة توزيع كريم الأساس بشكل متجانس، مما يساعد في تحسين مظهر المكياج المتأكسد.

يمكن استخدامه لترطيب البشرة وإعادة توزيع كريم الأساس بشكل متجانس، مما يساعد في تحسين مظهر المكياج المتأكسد. إعادة الدمج باستخدام إسفنجة أو فرشاة التجميل: سواء باستخدام إسفنجة (Beauty Blender) أو فرشاة كريم الأساس، يمكن دمج المستحضر مجددا لتقليل البقع وتوحيد اللون.

سواء باستخدام إسفنجة (Beauty Blender) أو فرشاة كريم الأساس، يمكن دمج المستحضر مجددا لتقليل البقع وتوحيد اللون. التثبيت ببودرة خفيفة: بعد الانتهاء من المعالجة، يُنصح باستخدام بودرة شفافة أو خفيفة الوزن لتثبيت النتيجة النهائية، وضمان بقاء المظهر متجانسا لفترة أطول.

نصائح وقائية لتجنّب المشكلة

وإلى جانب الإجراءات التصحيحية، يُنصح بالانتباه إلى بعض النقاط الوقائية، مثل:

اختيار كريم أساس يتناسب مع نوع البشرة.

اختبار تفاعل المنتج مع منتجات العناية المستخدمة مسبقا.

تجنّب وضع طبقات ثقيلة من المنتج، خاصة خلال الأيام الحارة.

مراقبة تواريخ صلاحية المنتجات ومستوى تأثرها بالعوامل البيئية.

في المحصّلة، مشكلة تغيّر لون كريم الأساس إلى البرتقالي ليست نادرة، ولكن يمكن التعامل معها بسهولة إذا عُرفت أسبابها وتم اعتماد خطوات دقيقة لمعالجتها أو الوقاية منها، مما يُسهم في الحفاظ على إطلالة طبيعية وجذابة طوال اليوم.