من البلاط إلى الملاءات.. 12 استخداما غير تقليدي لأقراص غسالة الأطباق

غالبا ما تبحث ربات البيوت عن حلول التنظيف السريعة والسهلة، والتي تعد أقراص غسالة الأطباق أحد أبرزها. استخدامات تلك الظروف الملونة لا تقتصر على تنظيف الصحون والأواني فقط، بل يمكن استخدامها في الكثير من أغراض التنظيف المنزلي؛ بداية من المقلاة الهوائية، إلى تبييض الملاءات، وتلميع المقتنيات الفضية دون الحاجة إلى مجموعة كبيرة من منتجات التنظيف.

تقول الكيميائية أليكسيس روتشستر، إن كبسولات غسالة الأطباق تتكون من تركيبة فريدة من الإنزيمات والقلويات والمواد الخافضة للتوتر السطحي والمصممة خصيصا لإذابة الشحوم والدهون وإزالة أصعب بقع الطعام وكذلك التخلص من الروائح غير المرغوبة.

وأضافت روتشستر لموقع "ساوذرن لينفنغ"، أنه إذا كانت جميع هذه المكونات مفيدة لتفتيت الشحوم والبقع والأوساخ، فلماذا لا يمكن استخدامها لجميع أنواع التنظيف، إلى جانب دورها في تنظيف الأطباق؟

فيما يلي، نقدم لكِ 12 شيئا يمكنك تنظيفه باستخدام أقراص غسالة الأطباق:

التنظيف العميق للمقلاة الهوائية: ضعي قرصا من أقراص غسالة الأطباق داخل سلة المقلاة الهوائية، ثم صبي الماء المغلي عليه واتركي المنظف يعمل لمدة 10 دقائق، ثم ضعي السلة في الحوض واشطفيها بالماء.

تنظيف الفرن: تتراكم الدهون والأوساخ داخل الفرن مع مرور الوقت، مما يجعل تنظيفه أمرا صعبا ومرهقا، ويمكن أن تساعد أقراص غسالة الأطباق في تنظيفه وتغنيك عن استخدام مواد كيميائية قاسية عن طريق طحن قرص واحد ووضعه في ماء ساخن حتى يذوب، وبعد ذلك استخدمي الخليط مع إسفنجة لتنظيف أرضية الفرن من بقايا الطعام اللاصقة وكذلك الجدران والباب الزجاجي، وفي النهاية امسحي الفرن بقطعة قماش مبللة لاستعادة لمعانه.

الأواني والمقالي المحروقة: يستغرق تنظيف بقايا الطعام المحترق في الأواني والمقالي وصواني الخبز وقتا طويلا وقد يسبب لك الإحباط، في حين يمكن لقرص غسالة الأطباق أن يسهل عليك المهمة كثيرا، ما عليك سوى ملء الإناء أو المقلاة المحروقة بالماء الساخن، ثم أضيفي قرصا إلى الماء واتركي الإناء لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، وبعد ذلك تخلصي من الماء في الحوض واستخدمي إسفنجة أو فرشاة أطباق لإزالة أي أوساخ متبقية بسهولة.

تلميع المقتنيات المعدنية: إذا كانت لديك أغراض معدنية فقدت بريقها مثل مشغولات الفضة والإكسسوارات اليومية وأدوات المائدة الفضية وصواني التقديم، فيمكن لأقراص غسالة الأطباق أن تعيد بريقها، وللقيام بذلك، أذيبي قرصا في ماء ساخن، وانقعي الأغراض المعدنية في الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء وجففيها بقطعة قماش نظيفة، ويمكنك استخدام هذه الحيلة أيضا مع المزهريات والأباريق وأكواب الشاي والقهوة.

تنظيف حوض المطبخ: يمكنك ملء الحوض بالماء الدافئ ثم إذابة قرص من أقراص غسالة الأطباق في الماء واتركيه بعض الوقت، سيؤدي ذلك إلى تفكيك الزيوت العالقة والأوساخ الصعبة، وأثناء تصريف الماء استخدمي إسفنجة أو فرشاة لتنظيفه ثم اشطفيه بالماء.

تنظيف غسالة الملابس: تحتاج غسالة الملابس إلى دورة تنظيف من حين لآخر لمنع تراكم البكتيريا والأوساخ والجير، وينقل موقع "هومز آند جاردنز" عن خبير التنظيف في شركة مودرن مايدز لخدمات التنظيف، جاستن كاربنتر، نصيحته بإضافة قرصين من منظف الأطباق مباشرة إلى حوض الغسالة وتشغيلها على دورة غسيل بدرجة حرارة عالية لإزالة أي تراكمات بداخلها، مما يُحسن عملها ويمنع الروائح الكريهة، مع مراعاة ضرورة مسح اسطوانة الغسالة والباب والإطار المطاطي بقطعة قماش نظيفة بمجرد الانتهاء من تشغيل دورة التنظيف لإزالة أي آثار متبقية من القرص.

تبييض ملاءات السرير والمناشف: قد تكون هذه النصيحة هي الأكثر إثارة للدهشة في القائمة، ولكن أقراص غسالة الأطباق فعالة في تنظيف وتفتيح أغطية السرير والمناشف وغيرها من المفروشات البيضاء لأنها تحتوي على مبيض، وللاستفادة من ذلك ضعي قرصا في الغسالة أثناء غسيل الملابس البيضاء فقط لجعلها تبدو أكثر بياضا وإشراقا بدون اللجوء إلى مواد التبييض القاسية.

إزالة بقع الملابس: أذيبي قرصا في وعاء من الماء الدافئ واستخدمي الخليط لفرك البقعة برفق قبل أن تلتصق بالقماش، ويفضل اختبار منطقة غير ظاهرة من القماش أولا.

تنظيف المرحاض: ضعي قرصا من أقراص غسالة الأطباق في قاع المرحاض المتسخ واتركيه يذوب تماما، قد يستغرق ذوبانه بعض الوقت بسبب برودة الماء، لذا ينصح بتركه طوال الليل ثم فركه بفرشاة المرحاض في الصباح للتخلص من الأوساخ ورواسب الماء العسر.

تنظيف الجص بين البلاط: لستِ بحاجة إلى منظف باهظ الثمن لتنظيف الجص عندما يصبح متسخا ورماديا، يمكنك طحن قرص من أقراص غسالة الأطباق ومزجه مع قليل من الماء الساخن حتى تتشكل عجينة، ثم افردي العجينة على خطوط الجص باستخدام فرشاة التنظيف واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة.

تنظيف البلاط: بدلا من شراء منظف الأرضيات، اصنعي محلول التنظيف بنفسك بإضافة قرص من أقراص غسالات الأطباق إلى دلو من الماء الدافئ، وسيساعد هذا الخليط الصابوني على إزالة البقع المستقرة على البلاط والدهون المتراكمة على أرضيات المطبخ، مع مراعاة عدم استخدام هذا المحلول على الأرضيات الخشبية، إذ إنه قد يترك آثارا واضحة لبقايا الصابون.

تنظيف الجدران: تحتاج الجدران إلى تنظيف منتظم خاصة مع وجود أطفال في المنزل أو إذا كان لديك حيوانات أليفة، وبنفس محلول التنظيف المكون من قرصٍ لغسالة الأطباق مذاب في ماء ساخن، يمكنك تنظيف الجدران والتخلص من آثار أقلام التلوين بفاعلية، ولكن ينبغي توخي الحذر لأن بعض أنواع الدهانات قد تكون غير مناسبة.

ولضمان الاستخدام الصحيح لأقراص غسالة الأطباق في أغراض التنظيف المختلفة، يؤكد الخبراء على ضرورة ارتداء قفازات التنظيف عند استخدامها لمنع تهيج الجلد، وكذلك محاولة اختبار منطقة صغيرة من أي شيء تنظفينه للتأكد من عدم تضرره بالمواد الكيميائية أو مراجعة كتيب التعليمات الخاص بأجهزتك المنزلية.