تجاهلها قد يعرضك للفطريات.. كم مرة ينبغي عليك تنظيف فرشاة شعرك؟

ينبغي تنظيف فرشاة الشعر بانتظام للحفاظ على صحة الشعر من ناحية ولإطالة عمرها الافتراضي من ناحية أخرى؛ لأنه مع الاستخدام المتكرر تتراكم البكتيريا والفطريات على الفرشاة، مما يؤثر سلبا على صحة وجمال الشعر.

حمام ماء دافئ

وعن كيفية تنظيف فرشاة الشعر، أوضحت مجلة "أوكو تست" الألمانية، أنه ينبغي في البداية إزالة الشعر العالق في الفرشاة، مشيرة إلى أنه يتم تنظيف الفرشاة البلاستيكية وكذلك المعدنية في حمام ماء دافئ.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات، أنه يتم ملء وعاء أو حوض بالماء الفاتر وإضافة قليل من الشامبو الخفيف أو منظف الأطباق أو الخل إليه، ثم ننقع الفرشاة مع توجيه الشعيرات إلى أسفل مدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، ثم ننظفها باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو بواسطة الأصابع، ثم نشطفها جيدا بالماء.

ولا يجوز ترك الفرشاة الخشبية والخيزرانية في الماء فترة طويلة؛ نظرا لأن الرطوبة تتسبب في انتفاخ المادة. وبدلا من ذلك، يكفي تدليك الشامبو الخفيف مباشرة على الشعيرات، ثم نشطفها بقليل من الماء. وينبغي أيضا التعامل مع الفرشاة ذات الشعيرات الطبيعية بهذه الطريقة.

وبعد غسل الفرشاة ينبغي تجفيفها بشكل صحيح. ولهذا الغرض ينبغي وضعها على منشفة مع توجيه الشعيرات إلى أسفل حتى تتمكن من تصريف المياه الزائدة، في حين لا يجوز تجفيفها بوضعها على المدفأة أو باستخدام مجفف الشعر؛ نظرا لأن الحرارة يمكن أن تتلف المادة. ولحماية الفرشاة من التلوث الإضافي، يوصى بتخزينها في مكان جاف ونظيف.

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معدل التنظيف

وأشارت "أوكو تست" إلى أن معدل التنظيف يتوقف على الاستخدام الشخصي؛ إذ ينبغي تنظيف فرشاة الشعر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع في حالة استخدام منتجات تصفيف الشعر يوميا أو في حالة التمتع بشعر طويل. أما في الاستخدام العادي، فيكفي تنظيفها جيدا بمعدل مرة أو مرتين شهريا.

ولمنع تراكم الرواسب بشكل مفرط، فمن المستحسن إزالة الشعر المتساقط فورا بعد كل استخدام.