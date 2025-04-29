لماذا يتعيّن عليك تفقد مكونات طلاء الأظافر الشفاف قبل شرائه؟

كشفت تقارير استهلاكية حديثة في ألمانيا أن العديد من منتجات طلاء الأظافر الشفاف، سواء كانت طبقات أساس أو نهائية، تحتوي على مواد ضارة بالصحة قد تتسلل إلى الجسم وتؤثر سلبا على الخصوبة، والهرمونات، وربما تكون مسببة للسرطان.

ففي اختبار أجري على 20 منتجا من طلاء الأظافر الشفاف، تبين أن 7 منتجات تحتوي على النيتروزامينات، وهي شوائب مصنّفة من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان كمسرطنات محتملة للبشر (المجموعة 2 بي). وتتشكل هذه المركبات نتيجة تفاعلات داخل عبوة الطلاء أو مكوناته مثل النيتروسيلولوز أو الأغطية المطاطية.

ورغم أن اللائحة الأوروبية تحدد الحد الأقصى المسموح به بـ0.1 جزء في المليون، إلا أن بعض المنتجات تجاوزت هذه النسبة، ما دفع مجلة "أوكو تست" الألمانية ومؤسسة فارينتيست للتحذير من استخدامها.

تأثيرات هرمونية وخطر على الخصوبة

إلى جانب النيتروزامينات، تحتوي بعض الطلاءات الشفافة على مواد كيميائية أخرى غير آمنة بالكليّة مثل:

فوسفات ثلاثي الفينيل (TPHP): مُلدّن معروف بتأثيره الهرموني. أثبتت دراسة لجامعة "دوك" أن المادة تدخل الجسم وتزيد من نواتج الاستقلاب في البول خلال ساعات.

مُلدّن معروف بتأثيره الهرموني. أثبتت دراسة لجامعة "دوك" أن المادة تدخل الجسم وتزيد من نواتج الاستقلاب في البول خلال ساعات. بنزوفينون-1: فلتر لأشعة "يو في" صنفته لجنة سلامة المستهلك الأوروبية في مارس/آذار 2025 على أنه "غير آمن" عند تركيز 2% بسبب نشاطه الإستروجيني وسمّيّته الجينية المحتملة.

فلتر لأشعة "يو في" صنفته لجنة سلامة المستهلك الأوروبية في مارس/آذار 2025 على أنه "غير آمن" عند تركيز 2% بسبب نشاطه الإستروجيني وسمّيّته الجينية المحتملة. أوكتوكريلين: مرشح آخر للأشعة فوق البنفسجية يشتبه في تأثيره على مستقبلات الهرمونات، وتوصي هيئة بريطانية بمزيد من الدراسات بشأن تعرض المستهلكين له.

مرشح آخر للأشعة فوق البنفسجية يشتبه في تأثيره على مستقبلات الهرمونات، وتوصي هيئة بريطانية بمزيد من الدراسات بشأن تعرض المستهلكين له. التولوين: مذيب ممنوع في مستحضرات التجميل في أوروبا منذ 2021، وله صلة بانخفاض الخصوبة، ومع ذلك لا يزال يظهر في بعض المنتجات تحت مسميات تسويقية مختلفة.

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التسويق المُضلل وغياب التنظيم

تُسوّق بعض العلامات لمنتجاتها باعتبارها "فري-3" أو "فري-10" أي خالية من عدد معين من المواد السامة. لكن هذه المصطلحات غير منظّمة قانونيا، وكشف تحقيق عام 2023 أن بعض المنتجات المصنفة "فري-20" لا تزال تحتوي على تولوين أو نيتروزامينات، ما يثير تساؤلات حول صدقية هذه الادعاءات.

تعكس المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فجوة تنظيمية واضحة؛ فبينما يفرض الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة، تعتمد الولايات المتحدة على "ممارسات تصنيع جيدة" طوعية، ما يسمح بوجود منتجات أكثر أمانا في السوق الأوروبية مقابل أخرى أقل جودة في الأسواق الأميركية.

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