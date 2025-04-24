بين البومايد والحليب والموس.. هكذا تختارين المنتج المثالي لشعركِ

قد يبدو غسل الشعر وتجفيفه وتصفيفه أمرا بسيطا للوهلة الأولى، لكن تطبيقه في الواقع أكثر تعقيدا بكثير. فالكمّ الهائل من منتجات تصفيف الشعر المتنوعة يجعل من الصعب أحيانا تحديد ما يحتاجه الشعر فعلا. ولهذا قدم عدد من مصففي الشعر المحترفين لمحة شاملة عن المنتجات الأساسية وخصائصها.

سواء كنتِ تبحثين عن تسريحة مموجة بحلقات ضيقة، أو قصة "بوب" مليئة بالحيوية، أو حتى مظهر ناعم أنيق مشدود للخلف، فهناك منتج مخصص لكل نمط تسريحة ممكنة.

أولا: قبل التصفيف.. تهيئة الشعر تبدأ من الحمّام

هل البلسم ضروري؟ يؤكد مصفف الشعر والمخرج الإبداعي في برلين ساشا رون، أهمية ترتيب خطوات العناية بالشعر، "ابدئي بالشامبو، ثم العلاج المغذي، ثم البلسم".

إذ يعمل العلاج المغذي على ترميم الشعر، لكن إغلاق قشرته الخارجية -وهي الخطوة التي تحبس الرطوبة وتمنح اللمعان- تأتي من خلال البلسم.

ومع ذلك، يُنصح بتجنّب البلسم إذا كنتِ ترغبين في حجم إضافي، خاصة في تسريحات مثل "البوب" أو الشعر المنفوش، حيث يمكن للبلسم أن يُثقل الخصلات ويقلل من الكثافة.

ثانيا: التثبيت.. بين "اللاك" القوي والرذاذ الخفيف

هل أختار المثبّت القوي أم الرذاذ الخفيف؟ إذا كنتِ تريدين تسريحة لا تتحرّك طوال اليوم، فالخيار المثالي هو اللاك (مثبّت الشعر القوي). يقول مصفف الشعر المحترف أنطونيو فاينيتشكه، "اللاك مثالي للتسريحات القصيرة المنتصبة أو الأشكال المرفوعة". لكنّ هذا التثبيت القوي يجعل الشعر صلبا وأصعب في التمشيط لاحقا.

أما إذا كنتِ تبحثين عن ثبات ناعم يدوم دون أن يُثقّل الشعر، فاختاري الرذاذ الخفيف (Hairspray)، خصوصا إذا كان شعركِ طويلا. فهو يُضفي حيوية طبيعية، ويسهل إعادة تصفيف الشعر دون عناء.

كلا النوعين متوفر بدرجات تثبيت مختلفة، من الخفيف إلى القوي، ويمكنك اختيار الأنسب حسب حاجتك.

ثالث ا: للمعان وأناقة فاخرة.. جرّبي البومايد

يُعتبر البومايد (Pomade) خيارا رائعا لمن ترغب في تسريحة ناعمة وثابتة، مثل:

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الفرق الجانبي الدقيق

ذيل الحصان المشدود

المظهر الرطب الأنيق

يقول ساشا رون إن "البومايد يمنحكِ لمعانا ولمسة أنيقة يمكن إعادة تشكيلها بسهولة".

وقد تطورت المنتجات ليظهر "Air Pomade" و"Pomade Spray Wax"، وهي إصدارات أخف وغير دهنية، تُستخدم على الشعر الجاف أو المبلل لتحديد الخصلات دون مظهر لزج.

رابعا: الموس لثبات يدوم وحجم أكبر

إذا كنتِ ترغبين في تسريحة جريئة أو ذات حجم واضح، فإن الموس (Mousse) هو خيارك الأمثل. ويتميز بقدرته على إضافة كثافة للشعر الرقيق، ومنح ثبات متوسط إلى قوي، وتوفير حماية من الحرارة عند استخدام الأدوات الحرارية.

ويُفضل توزيع الموس بالتساوي على الشعر المبلل باستخدام فرشاة أو مشط، لتحقيق أفضل نتيجة دون تكتلات.

خامسا: عودة الجل الكلاسيكي بتجديد عصري

عاد جل التصفيف إلى الواجهة مع موضة التسعينيات، ليُستخدم للحصول على مظهر مشدود إلى الخلف، وتسريحات شائكة، ولمعان قوي وتأثير ثابت.

وهناك أنواع مختلفة مثل الجل القوي جدا الذي يحتوي على مستخلصات مطاطية، مناسب للتسريحات الهندسية، وجل التجعيد (Curl Gel) الذي يحدد تموجات الشعر ويحمي من الرطوبة.

لكن احذري، فالعديد من أنواع الجل تحتوي على الكحول، ما قد يؤدي إلى جفاف الشعر. لذلك يُنصح باستخدام مرطّب عميق بعد الغسل.

سادسا: حليب التصفيف.. للمظهر الطبيعي ولمسة مرنة

حليب التصفيف (Styling Milk) هو خيار مثالي لمن تبحث عن مظهر طبيعي وناعم دون ثقل. ويناسب الشعر متوسط الكثافة، وتجميع الخصل بلطف دون فقدان الحيوية.

يقول ساشا رون، "حليب التصفيف يمنح ثباتا خفيفا ولمعانا طبيعيا، دون الشعور بالتيبّس"، كما أنه يحتوي على مكونات مغذية تحافظ على رطوبة الشعر.

نصائح احترافية حسب نوع الشعر والتسريحة

فيما يخص الشعر الرقيق، ينصح الخبراء باستخدام منتجات خفيفة، والابتعاد عن الزيوت الثقيلة والبلسم الكثيف. أما الشعر الكثيف أو المجعد، فيعد الجل وحليب التصفيف مناسبين مع مرطّب جيد بعد الغسل.

وفيما يخص التسريحات المنتصبة، فاللاك أو الجل القوي يمنحك الثبات المطلوب. وللتسريحات الطويلة والحيوية، اختاري الرذاذ الخفيف أو الموس.