تعانين من جفاف البشرة؟ هذه الأخطاء اليومية قد تكون السبب

يعد جفاف البشرة أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد يشير إلى مشكلة صحية أيضا.

وأوضحت مجلة "جولي" في موقعها على شبكة الإنترنت أن جفاف البشرة قد يرجع إلى الاضطرابات الهرمونية والأمراض الأيضية مثل داء السكري والتهاب الجلد العصبي والصدفية والأكزيما التلامسية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن سبب جفاف البشرة قد يكون نفسيا أيضا مثل التوتر النفسي المستمر والقلق والاكتئاب.

ومن ناحية أخرى، عادة ما يرجع جفاف البشرة إلى العوامل الخارجية مثل البرودة والتعرق، بالإضافة إلى العناية الخاطئة مثل الاستحمام المتكرر والاستحمام بماء ساخن للغاية وإجراء تقشير الجلد بشكل متكرر، بالإضافة إلى التعرض إلى المنظفات المحتوية على مواد كيمائية شديدة.

ولتجنب جفاف البشرة، ينبغي العناية الجيدة بها عن طريق تنظيفها بواسطة مستحضر تنظيف ذي أُس هيدروجيني "بس إتش" (pH) محايد وغني بمواد الترطيب مثل اليوريا، مع مراعاة أن يخلو من المواد الحافظة والمواد العطرية.

ومن المهم أيضا شرب السوائل بكمية كافية لترطيب البشرة من الداخل، مع الإقلاع عن التدخين لأنه يتسبب في جفاف البشرة.