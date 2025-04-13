مكياجك يذوب في الصيف؟ إليك طريقة فعالة لتثبيته

مع ارتفاع درجات الحرارة يتسبب التعرق في سيلان مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس والكونسيلر على الوجه، مما يُفسد المظهر الجمالي للمكياج.

ولتجنب سيلان مستحضرات التجميل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أوصت مجلة "جولي" في موقعها على شبكة الإنترنت باستخدام ما يعرف بـ"سبراي التثبيت" (Setting Spray)؛ حيث إنه يعد بمثابة عصا سحرية لإطالة تأثير المكياج لأطول وقت ممكن حتى في ظل درجات الحرارة العالية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن سبراي التثبيت يعمل على تثبيت مستحضرات التجميل على البشرة، ومن ثم يحول دون نشوء حواف المكياج الملطخة خلال يوم طويل وحار.

ويتم رش سبراي التثبيت على البشرة بعد وضع كريم الأساس مباشرة، وذلك للحيلولة دون استقرار مستحضرات التجميل في التجاعيد أو الجفاف أو البدء في التفتت والسيلان.

ومن المهم استعمال سبراي تثبيت يخلو من الكحول والبارابين والسيليكون حفاظا على البشرة.