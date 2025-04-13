اللون الأخضر يتصدر صيحات الأحذية الرياضية لربيع وصيف 2025

يزهو الحذاء الرياضي باللون الأخضر في موسم ربيع/صيف 2025 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.

مجلة "ستايل بوك" أوضحت في موقعها على شبكة الإنترنت أن الحذاء الرياضي يتألق هذا الموسم بطيف لوني واسع من اللون الأخضر؛ بدءا من الفستقي الباستيلي، مرورا بالزمردي الساطع، ووصولا إلى الأخضر الداكن بلون الغابات.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن درجات الأخضر تمتاز بسهولة التنسيق؛ حيث إنها تتناغم مع العديد من الألوان، لا سيما البيج والكريمي والأزرق البحري، بالإضافة إلى الأسود والأبيض.

كما يشكل الحذاء الرياضي ذو اللون الأخضر ثنائيا رائعا مع البنطال الجينز.

ولإطلالة متناغمة، يمكن تنسيق الحذاء الرياضي ذي اللون الأخضر مع درجة من نفس العائلة اللونية، على سبيل المثال يمكن تنسيق حذاء يتألق باللون الأخضر الزيتوني مع بنطال يزهو بالأخضر الفستقي أو يكتسي بالأخضر الكاكي.

كما يضفي الحذاء الرياضي لمسة جاذبية وبهجة على الإطلالة أحادية اللون (المونوكروم) مثل إطلالة الأسود الكاملة أو إطلالة البيج الكاملة.