تعرفي على مزايا التقشير بأحماض الفاكهة والنوع المناسب لبشرتك

تعد مستحضرات التقشير بأحماض الفاكهة من مستحضرات التقشير الشائعة في عالم العناية بالبشرة. فما مزاياها وما أنواعها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "ستايل بوك" أن التقشير باستخدام أحماض الفاكهة هو طريقة تقشير كيميائية تعمل على التخلص من الشوائب وقشور الجلد الميتة وتقضي على البقع الصبغية مع تجديد خلايا الجلد، مما يساعد على التمتع ببشرة نقية ومتجانسة وتشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير بأحماض الفاكهة تشمل أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHA) وأحماض بولي هيدروكسي (PHA).

وتعدّ مستحضرات التقشير باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي مناسبة بشكل خاص للبشرة الجافة والناضجة، في حين تعدّ مستحضرات التقشير باستخدام أحماض بيتا هيدروكسي مثالية للبشرة الدهنية أو المعرضة للبقع. وبالمثل تعد مستحضرات التقشير باستخدام أحماض بولي هيدروكسي مناسبة أيضا للبشرة الحساسة.

ويُراعى أن البشرة بعد إجراء التقشير تصبح أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية. لذا ينبغي استخدام كريم واق من الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، مع ترطيب البشرة جيدا.

ويتوقف معدل استخدام مستحضرات التقشير بأحماض الفاكهة على تركيز مستحضر التقشير ونوع البشرة. ويمكن استخدام مستحضرات التقشير الخفيفة عدة مرات في الأسبوع، بينما ينبغي استخدام المستحضرات عالية التركيز بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى.