لمنزل خالٍ من الحساسية.. دليلكِ الشامل لتحويل بيتك إلى ملاذ صحي

يمكن للبيئة المنزلية أن تلعب دورا رئيسيا في تحسين جودة حياة مرضى الحساسية، فمن خلال اتباعكِ بعض الإجراءات الوقائية المدروسة، يمكنكِ تقليل مستويات مسببات الحساسية في المنزل، مما يخفف من حدة الأعراض الصحية ويحسن الراحة اليومية.

في ما يلي مجموعة من النصائح العملية لجعل منزلكِ بيئة آمنة ومريحة لمرضى الحساسية:

حبوب اللقاح

تركيب شبكات الحماية: يعد تركيب شبكات حماية على النوافذ من الإجراءات الأساسية لمنع دخول حبوب اللقاح إلى داخل المنزل، خاصة خلال فصلي الربيع والخريف، حين تكون مستويات حبوب اللقاح في الهواء مرتفعة. ويساهم تركيب شبكات الحماية في منع دخول جزيئات اللقاح الدقيقة التي قد تسبب ردود فعل تحسسية شديدة، كما يساعد في تقليل تراكم الغبار والمواد العضوية التي قد تكون ملتصقة بهذه الجزيئات.

العادات الشخصية عند الخروج: يُنصح بارتداء القبعات والنظارات عند الخروج من المنزل لتقليل ملامسة حبوب اللقاح للوجه والعينين. و يجب خلع هذه الإكسسوارات فور العودة إلى المنزل وغسلها أو وضعها في الغسالة، لتجنب نقل المسببات إلى بيئة المنزل.

عث الغبار المنزلي

حماية المفروشات والنوم: يُعتبر الفراش والوسائد من المصادر الرئيسية لعث الغبار، لذا يُنصح باستخدام أكياس وكسوات مقاومة لمسببات الحساسية. لذلك يُنصح ب اختيار أغطية مبطنة للمفروشات والوسائد، مما يمنع تراكم العث والغبار داخل الأقمشة، و غسل هذه الأغطية والمفروشات بانتظام على درجة حرارة 60 مئوية كل 4 إلى 6 أسابيع، لضمان القضاء على العث والبكتيريا.

تأثيث وتنظيم المنزل: يفضل اختيار قطع أثاث مغلقة أو مصممة خصيصا لمنع تراكم الغبار، كما يُنصح باستخدام السجاد ذي الوبر القصير، إذ يسهل تنظيفه مقارنة بالسجاد ذي الوبر الطويل. ويُنصح أيضا ب التقليل من العناصر المفتوحة، من خلال تجنب وضع أرفف الكتب المفتوحة أو الدمى القماشية التي تُعد مستودعا للغبار، و التقليل من عدد القطع الزخرفية القابلة للتراكم عليها الغبار في المناطق الحيوية.

طرق التنظيف المناسبة: استخدمي قطعة قماش من ألياف دقيقة لمسح الأسطح لتقليل إثارة الغبار بدلا من الطرق التي ترفع الغبار عاليا. و يُفضل مسح الأرضيات الملساء بقطعة قماش مبللة. كما يُنصح اعتماد مكنسة كهربائية مجهزة بفلتر "مرشح الهواء عالي الجودة" (HEPA) من الفئة 13 أو 14؛ هذه الفلاتر تحبس جزيئات الغبار الدقيقة وتحافظ على جودة الهواء داخل المنزل. في حال كانت الأنفاس حساسة للغاية، يمكن ارتداء قناع التنفس في أثناء التنظيف لتقليل استنشاق الغبار.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تحويل منزلك إلى بيئة صحية تقلل من مسببات الحساسية وتوفر ملاذا آمنا لمرضى الحساسية. من تركيب شبكات الحماية للوقاية من حبوب اللقاح إلى اختيار الأثاث المناسب وتنفيذ أساليب تنظيف فعالة، كل إجراء يسهم في تحسين جودة الهواء والراحة داخل المنزل.