جمالك في خطر.. هكذا تتفادين ضرر بعض أنواع أقلام الكحل

حذّرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من احتواء بعض أقلام الكحل على مواد قد تشكل خطرا على الصحة، من أبرزها هيدروكربونات الزيوت المعدنية العطرية (MOAH)، التي يُشتبه في ارتباطها بالإصابة بالسرطان.

ووفقا لما أوردته المجلة، فإن بعض هذه المنتجات تحتوي أيضا على بودرة التلك، التي أدرجتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان ضمن المواد التي قد تكون مسببة للسرطان لدى البشر.

كما أوضحت أن النيكل قد يوجد في بعض أنواع أقلام الكحل، وهو من العناصر المعروفة بتسببها في الحساسية التلامسية لدى البعض، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.

إجراءات وقائية عند استخدام الكحل

ولتجنب هذه المخاطر المحتملة، يوصي الخبراء باختيار أنواع كحل عالية الجودة من علامات تجارية موثوقة، مع التأكد من خلوها من المواد الضارة مثل الرصاص والبارابين، وهما من المركبات التي قد تسبب أضرارا صحية طويلة الأمد عند امتصاصها عبر الجلد أو العينين.

كما ينصح الخبراء بإجراء اختبار حساسية عبر تطبيق كمية صغيرة من المنتج على منطقة محددة من الجلد قبل استخدامه على العينين، للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

بالإضافة إلى ذلك، يُفضّل تجنب تطبيق الكحل على الحافة الداخلية للجفن (خط الماء)، حيث قد يؤدي ذلك إلى انسداد القنوات الدمعية، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين.

نصائح للحفاظ على سلامة العين عند استخدام الكحل

عدم مشاركة أقلام الكحل مع الآخرين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى البكتيرية.

تخزين الكحل في مكان نظيف وجاف، بعيدا عن الرطوبة التي قد تسرّع من تلف المنتج.

استبدال الكحل بشكل دوري، وعدم استخدامه بعد انتهاء صلاحيته لتجنب التعرض للبكتيريا الضارة.

تجنب استخدام الكحل للأطفال، نظرا لحساسية أعينهم الشديدة تجاه بعض المكونات الكيميائية.

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وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الاستخدام المتكرر للكحل، خاصة الأنواع التي تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص، قد يسبب تهيج العين والحساسية. كما أن استعمال الكحل الملوث أو منتهي الصلاحية قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين والعدوى البكتيرية.

بناء على ذلك، يُوصى بالتحقق من مكونات أقلام الكحل قبل شرائها، وتجنّب المنتجات التي تحتوي على مواد غير معروفة المصدر. وعند ظهور أعراض غير طبيعية مثل احمرار العين، الحكة، أو التهابات متكررة، يُفضل استشارة طبيب العيون لتجنب أي مضاعفات محتملة.