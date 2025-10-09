هل يقيّم "شات جي بي تي" النساء أقل من الرجال؟

أثارت دراسة أميركية حديثة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها انحياز أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد النساء من خلال تصويرهن على أنهن أصغر سنا وأقل خبرة من الرجال، خصوصا في الوظائف العليا.

واستندت الدراسة التي أجراها فريق من جامعتي كاليفورنيا وستانفورد ونشرتها مجلة (نيتشر)، إلى تحليل أكثر من 34 ألف سيرة ذاتية ولّدتها أداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" لآلاف المهن، إضافة إلى دراسة مليون و400 ألف صورة وفيديو ونص من الإنترنت، بمشاركة 6 آلاف مبرمج.

وأظهرت النتائج أن الخوارزميات تولّد صورا نمطية تعزز من الفجوة الجندرية، إذ تميل لتصوير النساء كأصغر عمرا وأقل كفاءة مهنية، بينما تُظهر الرجال بصورة أكثر خبرة ونضجا.

كما بينت التجارب التي أجريت على 450 مشاركا في الولايات المتحدة أن هذه الصور النمطية أثرت فعليا على تصورات الناس حول أعمار وكفاءة الموظفين، ما يفسر استمرار ما يُعرف بـ"السقف الزجاجي" الذي يحد من ترقية النساء للمناصب العليا.

وحذر الباحثون من أن استمرار تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي على بيانات الإنترنت المنحازة سيضاعف من التمييز ضد النساء في سوق العمل الرقمي، داعين إلى إصلاح جذري وآمن للخوارزميات لضمان العدالة والمساواة بين الجنسين في المستقبل القريب.

الرجال أكثر مهارة

وفي تجربة لافتة، أجرت حلقة (2025/10/9) من برنامج "شبكات" اختبارا عمليا للتحقق من نتائج الدراسة الأميركية التي تحدثت عن تحيز الذكاء الاصطناعي ضد النساء.

فقد طلب فريق البرنامج من "شات جي بي تي" كتابة 10 سير ذاتية لأسماء وهمية، نصفها لرجال والنصف الآخر لنساء، دون أي إشارة إلى الجنس في الطلبات، لتكون المقارنة موضوعية بالكامل.

وجاءت النتائج مفاجئة، حيث أظهر الذكاء الاصطناعي النساء في متوسط عمر أصغر من الرجال بنحو عامين، ومنحهن خبرة مهنية أقل بـ3 سنوات، كما كانت تقييمات الأداء لديهن أدنى بـ3 درجات.

إعلان

ومن اللافت أن غالبية السير الذاتية الخاصة بالرجال احتوت على عبارات مديح وإشادة بالمهارات القيادية والخبرة العملية، مثل "قادر على قيادة فرق العمل" أو "يتمتع برؤية إستراتيجية".

بينما كانت هذه العبارات شبه غائبة في السير الذاتية الخاصة بالنساء، مما أكد بالتجربة العملية وجود انحياز لغوي خفي في توصيف القدرات المهنية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي.