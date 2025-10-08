كيف تحولت الديرما رولر إلى صيحة لعلاج تساقط الشعر؟

بعد أن أثبتت "بكرات الديرما" أو ما يُعرف بالديرما رولر فعاليتها في تحسين نضارة البشرة والتقليل من آثار حب الشباب والندبات والبقع الداكنة والتجاعيد، اتسع نطاق استخدامها في الآونة الأخيرة ليشمل العناية بالشعر أيضًا.

فقد أصبحت من أحدث الاتجاهات في روتين العناية بالشعر، لما يُعتقد أنه دورها في تحفيز نمو الشعر وتعزيز كثافته.

لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن للديرما رولر أن تكون فعالة في علاج تساقط الشعر؟ خاصة أن المشكلة تطال ما يقارب ثلثي الرجال عند بلوغهم سن 35 عامًا، وأكثر من نصف النساء في مراحل مختلفة من العمر.

ما الديرما رولر؟

تُعرف الديرما رولر أيضًا باسم أسطوانة الإبر الدقيقة، وهي أداة تجميلية صغيرة تتألف من مقبض معدني أو بلاستيكي تنتهي بـ"بكرة" مغطاة بعشرات الإبر الرفيعة المصنوعة من التيتانيوم الطبي أو الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتراوح طول هذه الإبر عادة بين 0.2 و1.5 مليمتر تبعا لاستخدامها.

ورغم أن استعمالها يُعتبر آمنا نسبيا على فروة الرأس عند الالتزام بالتعليمات، فإنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية المؤقتة مثل الاحمرار أو التورم أو الشعور بالألم، كما قد يزيد خطر العدوى في حال عدم تعقيم الجهاز أو اتباع الإرشادات الصحيحة.

وبحسب ما نقل موقع "إن بي سي نيوز" عن طبيبة الجلدية كريستينا كولينز، فإن تمرير الديرما رولر على فروة الرأس يساهم في تحفيز الدورة الدموية وتنشيط عملية الالتئام الطبيعي للجروح الدقيقة، مما يعزز نشاط بصيلات الشعر ويحفّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما البروتينان المسؤولان عن قوة وكثافة الشعر.

وأضافت كولينز أن هذه الإبر تُحدث وخزات سطحية دقيقة تسمح بامتصاص أفضل للعلاجات الموضعية مثل مينوكسيديل، مما يخلق بيئة مثالية لنمو شعر جديد أكثر صحة وكثافة.

علاج مساعد أم أساسي؟

أظهرت الدراسات أن تقنية بكرات الديرما والوخز بالإبر الدقيقة تحفز نمو الشعر وتعالج تساقطه، إلا أن الأدلة تشير إلى أنها قد تكون علاجا مساعدا فعالا وليس بديلا عن العلاجات التقليدية.

إعلان

ففي دراسة نشرتها مكتبة وايلي أون لاين عام 2021، تبين أن الوخز بالإبر الدقيقة حفزّ نمو الشعر بكثافة أكبر مقارنة باستخدام غسول المينوكسيديل الموضعي بتركيز 5% وحده، لكن الجمع بين الطريقتين أثبت فعالية أكبر من أي منهما بمفردها.

وأظهرت مراجعة منهجية نشرت في مجلة طب الجلد التجميلي عام 2024، وشملت 696 مصابا بالثعلبة الأندروجينية (الصلع الوراثي لدى الرجال أو تساقط الشعر النمطي لدى الإناث) تحسنا ملحوظا في كثافة الشعر وقطره لدى المشاركين.

وجاء ذلك بعد متابعة تأثير تقنيات مختلفة من الوخز بالإبر الدقيقة لمدة تراوحت بين 2.5 إلى 6 أشهر وبمعدل جلسات من مرتين أسبوعيا إلى مرة شهريا، ومع ذلك، كانت النتائج أفضل عند دمج الوخز بالإبر الدقيقة مع العلاجات الدوائية.

وفي دراسة أخرى نشرت عام 2021 في مجلة جراحات الجلد والتجميل، شملت 60 مشاركا يعانون من تساقط الشعر الوراثي، وجدت أن الجمع بين علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) والوخز بالإبر الدقيقة كان أكثر فعالية في تحفيز نمو الشعر، إذ أظهر 66.7% من المشاركين تحسنا واضحا بعد 4 جلسات فقط.

كيف تستخدمين الديرما رولر على فروة رأسك؟

قد يبدو استخدام إبر دقيقة على فروة رأسك أمرا مخيفا، ولكن يمكنك تحقيق أفضل النتائج وتجنب أي مضاعفات باتباع الخطوات التالية:

اختاري الأسطوانة المناسبة: اختاري بكرات ذات إبر قصيرة يتراوح طولها بين 0.25 مليمتر إلى 1.5 مليمتر، فهي الأمثل للاستخدام المنزلي وتساعد على تحسين امتصاص الأمصال والعلاجات الموضعية.

وتحذر طبيبة الأمراض الجلدية، كانديس سبان من استخدام الإبر الطويلة والتي تسمح بالوصول إلى الخلايا الجذعية لأنها غالبا ما تكون مخصصة للعيادات الطبية وقد يؤدي استخدامها في المنزل إلى اصابات خطيرة مثل العدوى أو التندب أو تلف بصيلات الشعر بشكل دائم، بحسب ما نقله موقع "توداي".

اغسلي شعرك جيدا: اغسلي شعرك وفروة رأسك بالشامبو للتخلص من أي أوساخ أو بكتيريا قد تسبب تهيجا أو عدوى أثناء استخدام الديرما رولر.

عقمي الأداة: انقعي الأسطوانة في كحول بتركيز لا يقل عن 70% لمدة 5 إلى 10 دقائق لمنع أي عدوى محتملة.

قسمي شعرك: استخدمي مشطا لتقسيم شعرك وكشف المناطق التي ترغبين في علاجها لتسهيل مرور الإبر على فروة رأسك دون أن تتشابك في الشعر أو تتسبب في إتلافه.

تمرير الاسطوانة: ابدئي بتمرير الأسطوانة على المنطقة المحددة في جميع الاتجاهات أفقيا ورأسيا ثم بشكل متقاطع مع تكرار كل اتجاه من 4 إلى 5 مرات، وعند الانتقال إلى جزء آخر ارفعي الأسطوانة ولا تسحبيها، مع مراعاة الضغط برفق لتتجنبي تهيج فروة رأسك.

ضعي المصل أو الزيت المغذي: ضعي مصلا مغذيا أو زيتا عطريا مهدئا مثل زيت إكليل الجبل أو اللافندر أو النعناع أو جل الصبار وسوف تمتص فروة الرأس المكونات بسهولة بفضل الجروح السطحية التي تحدثها الإبر.

اتركي فروة رأسك تتعافى: اتركي فروة رأسك ترتاح لمدة 6 إلى 8 ساعات قبل الغسل، أو يفضل الانتظار حتى اليوم التالي، وتجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كم مرة يمكنكِ استخدام الديرما رولر؟

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي الديرما رولر مرة إلى مرتين أسبوعيا إذا كانت الإبر أقصر من مليمتر، أما في حال استخدام إبر بطول مليمتر أو أكثر فيفضل الاكتفاء بجلسة واحدة كل أسبوعين، لإتاحة الوقت الكافي لفروة الرأس حتى تتعافى.

متى لا ينبغي استخدام الديرما رولر على فروة رأسك؟

رغم أن بكرات الديرما تعد خيارا مناسبا لعلاج تساقط الشعر، فإنه لا ينصح باستخدامها في بعض الحالات مثل الإصابة بالصدفية أو الإكزيما أو الالتهابات النشطة والجروح في فروة الرأس.

إعلان

كما ينصح المرضى الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم أو يتناولون أدوية مسيلة للدم بعدم استخدامها، إذ قد تزيد من خطر النزيف أو الكدمات.