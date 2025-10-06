تفل القهوة.. وصفة منزلية لشعر أكثر صحة ولمعانا

ليست القهوة فقط للشراب الصباحي الذي يمنحنا النشاط ويوقظ الحواس، بل قد تتحول أحيانا إلى إكسير طبيعي يمكن أن يعزز جمال الشعر ويعيد إليه الحيوية واللمعان. فقد اكتشف خبراء العناية أن "تفل القهوة" -الذي نرميه عادة في سلة المهملات- يخفي أسرارا مذهلة لصحة الشعر وقوته.

ووفقا لما نشرته مجلة "جولي" الألمانية، فإن الكافيين الموجود في القهوة لا ينعش الذهن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى فروة الرأس، إذ يحفّز بصيلات الشعر وينشّط الدورة الدموية الدقيقة فيها، مما يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع ويقوّي جذوره مع الوقت.

تقشير طبيعي وتنفس لفروة الرأس

إلى جانب الكافيين، يمتاز مسحوق القهوة الخشن بتأثير مقشّر لطيف يزيل خلايا الجلد الميتة، ويساعد فروة الرأس على التنفس بحرية أكبر. هذا التقشير الطبيعي يخلّص الشعر أيضا من بقايا مستحضرات التصفيف والدهون المتراكمة، مما يجعله أقل دهنية وأكثر انتعاشا ولمعانا.

ومع الاستخدام المنتظم، يلاحظ كثير من النساء أنّ شعرهن أصبح أكثر نعومة، وأن اللمعان الذي تضيفه القهوة يفوق بريق كثير من المستحضرات التجارية.

كيف تستخدمين القهوة للعناية بشعرك؟

يمكنكِ إعداد جلسة عناية طبيعية في المنزل بخطوات بسيطة:

بعد غسل الشعر بالماء الفاتر، وزّعي تفل القهوة على خصلات الشعر الرطبة.

ادلكي فروة الرأس بحركات دائرية ناعمة لعدة دقائق، فهذه الحركة تنشّط الدورة الدموية، وتساعد المكونات الفعالة على التغلغل.

أضيفي بلسما مغذيا بعد التدليك، واتركيه نحو عشر دقائق ليعمل كمهدّئ ومرطب.

أخيرا، اشطفي الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى تزول بقايا القهوة تماما، ثم جففيه برفق.

يُفضَّل تجربة القهوة أولا على خصلة صغيرة للتأكد من عدم تأثيرها على لون الشعر، خصوصا لذوات الشعر الفاتح جدا.

يمكن تكرار الوصفة مرة أسبوعيا للشعر الدهني، أو مرة كل أسبوعين للشعر الجاف.

لا يُنصح بتطبيقها مباشرة بعد الصبغة أو التمليس الكيميائي لتجنّب تغيّر اللون.

منذ أول استخدام، ستلاحظين ملمسا أكثر نعومة ولمعانا طبيعيا يشبه "تأثير الصالونات". ومع المداومة، سيساعد الكافيين على تقوية الشعر من الجذور ويمنحه مظهرا صحيا ومفعما بالحيوية.