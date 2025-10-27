روتين بسيط يحافظ على نعومة يديك في برد الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، لا تقتصر آثار البرد على الوجه أو الشفاه، بل تمتد إلى اليدين اللتين تواجهان أقسى ظروف الطقس. فالهواء الجاف في الخارج، والهواء الدافئ الناتج عن أجهزة التدفئة بالداخل، يشكلان معا خليطا قاسيا يجعل الجلد يفقد رطوبته بسرعة. ومع تكرار غسل اليدين أو استخدام مواد التنظيف المنزلية، تصبح النتيجة واضحة: جفاف، احمرار، حكة، شدّ وتقشر.

ولمنع هذه المشكلات، توصي مجلة "إيلي" الألمانية المعنية بالصحة والجمال باتباع روتين عناية يومي يعتمد على كريمات ذات تركيبة متوازنة غنية بالمواد الفعالة التي تغذي البشرة وتحافظ على مرونتها الطبيعية.

الترطيب العميق.. الأساس الأول

ينبغي أن يحتوي كريم اليدين الجيد على مكونات مرطّبة قادرة على جذب الماء إلى طبقات الجلد والاحتفاظ به. وتشمل هذه المكونات حمض الهيالورونيك والغلسرين والسيراميد واليوريا، والتي تعمل معا على ترميم حاجز البشرة وتحسين احتفاظها بالرطوبة على المدى الطويل.

ولا تمنح هذه المواد الترطيب الفوري فحسب، بل تُعيد أيضا للجلد قدرته الطبيعية على مقاومة الجفاف اليومي الناتج عن الغسل المتكرر أو التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

الزيوت الطبيعية درع الحماية

تدعم الدهون والزيوت الطبيعية -مثل زيت الجوجوبا وزيت اللوز وزبدة الشيا- البنية الدهنية الواقية للبشرة، إذ تعوض ما تفقده من زيوت أساسية وتمنع تبخر الماء من سطح الجلد.

وتساعد هذه الزيوت على استعادة النعومة واللمعان، وتكوّن طبقة واقية رقيقة تحمي اليدين من الهواء البارد والمؤثرات البيئية.

ومن المهم أن تتضمن التركيبة أيضا مكونات مانعة لفقدان الرطوبة، مثل شمع العسل واللانولين اللذين يشكلان غلافا واقيا يحبس الترطيب داخل الجلد دون أن يمنعه من التنفس. وهذه الخطوة بالغة الأهمية في الأجواء الجافة، لأنها تقلل من فقدان الماء بنسبة قد تصل إلى 50%.

وفي حالات الاحمرار أو التهيج، تنصح المجلة باختيار كريمات تحتوي على مكونات مهدئة مثل البانثينول والألوفيرا وخلاصة البابونج، لما تمتاز به من تأثير مضاد للالتهابات ومخفف للحكة، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المعرضة للأكزيما.

ما الذي يجب تجنبه؟

حتى لا تأتي العناية بنتائج عكسية، ينبغي الابتعاد عن الكريمات التي تحتوي على الكحول والعطور الاصطناعية والمواد الحافظة القاسية، لأن هذه المكونات تسبّب تهيج البشرة الحساسة وتُضعف قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

وتوصي مجلة "إيلي" باختيار الكريم الذي يمتاز بملمس مخملي غير دهني، بحيث يُمتص بسرعة ويترك الإحساس بالراحة الفورية دون طبقة لامعة أو لزجة.

كما يُفضّل أن تكون المنتجات مختبَرة من قبل أطباء الأمراض الجلدية، وتحمل علامة تشير إلى أنها مناسبة للبشرة الحساسة، لضمان الأمان عند الاستخدام اليومي.