كيف تحمين شفاهك من الجفاف والتشقق في فصل الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الرطوبة، تعاني الكثير من النساء من جفاف الشفاه وتشققها، فتفقد ملمسها المخملي ولمعانها الطبيعي. لكنّ خبراء الصحة والجمال يؤكدون أن القليل من العناية اليومية يمكن أن يُحدث فارقا واضحا بين الشفاه الجافة المتقشرة وتلك التي تنطق بالرقة والأنوثة.

لماذا تتأثر الشفاه في الشتاء؟

يشرح صندوق التأمين الصحي للفنيين في ألمانيا أن الشفاه تختلف عن بقية بشرة الوجه، إذ تفتقر إلى الغدد الدهنية والعرقية، أي أنها لا تملك الطبقة الواقية التي تحفظ الرطوبة الطبيعية.

ولذلك فهي أول ما يتأثر بالبرودة والرياح، فتجف وتتقشر وتتشقق أحيانا، مسببة إحساسا بالشد أو الحكة.

ويضيف الصندوق أن الطقس البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية تحت الجلد للحفاظ على حرارة الجسم الداخلية، ما يقلل تدفق الدم إلى الشفاه ويجعلها شاحبة. ومع ضعف الدورة الدموية، يقلّ إمداد الخلايا بالأكسجين والمغذيات، فتضعف قدرة البشرة على التجدد والإصلاح.

ويزداد الوضع سوءا داخل المنازل المدفّأة، حيث يؤدي الهواء الجاف الناتج عن أجهزة التدفئة إلى سحب الرطوبة من البشرة، فتفقد الشفاه مرونتها أكثر.

مكونات سحرية للعناية اليومية

ينصح الخبراء باختيار مرطبات الشفاه الغنية بالدهون الطبيعية والمواد المغذية.

ومن أفضل هذه المكونات:

زبدة الشيا وزبدة الكاكاو: تمنح الشفاه ترطيبا عميقا ولمعانا صحيا، وتُشكّل طبقة واقية ضد العوامل الخارجية.

تمنح الشفاه ترطيبا عميقا ولمعانا صحيا، وتُشكّل طبقة واقية ضد العوامل الخارجية. حمض الهيالورونيك وفيتامين "إي": يساعدان على تجديد الخلايا ويكافحان التشققات الدقيقة.

يساعدان على تجديد الخلايا ويكافحان التشققات الدقيقة. عسل النحل الطبيعي: يُعتبر علاجا فعّالا للشفاه المتشققة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات. يمكن وضع طبقة رقيقة من العسل على الشفاه وتركها لبضع ساعات كقناع مغذٍّ وطبيعي يمنح ملمسا حريريا فوريا.

مكونات يجب تجنّبها

يشدد صندوق التأمين الصحي على ضرورة تجنّب مرطبات الشفاه التي تحتوي على الزيوت المعدنية أو البرافين، إذ تُغطي الجلد بطبقة تعيق تنفسه، وتُزيد من جفافه على المدى الطويل.

كما يُشتبه علميا في أن بعض هذه المركّبات قد تكون ضارة أو حتى مسرطنة عند الاستخدام المتكرر.

الترطيب يبدأ من الداخل

الشفاه الجافة ليست مشكلة سطحية فقط، بل إشارة إلى نقص الترطيب الداخلي في الجسم. لذلك يُوصي الخبراء بشرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة -مثل شاي الأعشاب أو الماء الممزوج بالعسل والليمون- لدعم توازن البشرة من الداخل.

ورغم أن لعق الشفاه قد يبدو وسيلة سريعة للتخفيف من الجفاف، إلا أنه أحد أكثر العادات ضررا، وفق تحذير الخبراء. فاللعاب يتبخر سريعا، ما يجعل الشفاه أكثر جفافا ويُفاقم التشقق بمرور الوقت.

بدلا من ذلك، يُنصح بوضع مرطب عند أول شعور بالجفاف، أو استخدام بلسم خالٍ من العطور قبل النوم لتجديد الخلايا أثناء الليل.

وفي موسم البرد، قد يفقد الجلد بريقه، لكن الشفاه يمكن أن تظل تنبض بالحياة إذا وجدتِ العناية الصحيحة. لذلك يقدم الخبراء النصائح التالية: