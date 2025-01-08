مرأة

كيف تواجهين مشكلة تشابك الشعر في فصل الشتاء؟

Thick hair weights more than thin hair and prone to damage and frizzy.
يتسبب الاحتكاك الناجم عن ارتداء القبعات والأوشحة في تعقد الشعر وتشابكه لا سيما مع الشعر الطويل (غيتي إيميجز)
8/1/2025

يعد تشابك الشعر من المشاكل الجمالية الشائعة التي تواجه المرأة خلال فصل الشتاء. فما أسباب التشابك؟ وكيف تمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه أن برودة الطقس في الخارج والهواء الدافئ والجاف في الداخل يتسببان في تعقد الشعر وتشابكه.

كما أن الاحتكاك الناجم عن ارتداء القبعات والأوشحة يتسبب في تعقد الشعر وتشابكه، لا سيما مع الشعر الطويل.

ولتفكيك عقد الشعر المتشابك، ينبغي البدء من الأطراف، ثم التحرك ببطء حتى الوصول إلى الجذور، مع مراعاة استعمال مشط ذي أسنان واسعة أو فرشاة ذان شعيرات ناعمة.

Close up of a brush with loose hair in it on a pink background
ينبغي ترطيب الشعر ببلسم أو أحد المستحضرات الأخرى لإمداده بالرطوبة وجعل طبقة القشرة مغلقة دائما (غيتي إيميجز)

كما يساعد ترطيب الشعر على فك التشابك. ولهذا الغرض ينبغي وضع كمية صغيرة من البلسم أو زيت الشعر.

ولتجنب تعقد الشعر وتشابكه من الأساس، أوصى فاينيتشكه بربط الشعر على شكل ضفيرة، نظرا لأنه كلما كان الشعر قصيرا، كان أقل عرضة للتشابك. ويسري ذلك في الليل أيضا، إذ ينبغي ربط الشعر وعدم تركه ينسدل بحرية.

وتعد العناية الجيدة مهمة أيضا، فينبغي ترطيب الشعر ببلسم أو أحد المستحضرات التي يتم تركها على الشعر، حيث تعمل هذه المستحضرات على إمداد الشعر بالرطوبة وتجعل طبقة القشرة مغلقة دائما، وبالتالي يصبح الشعر أكثر مرونة وأقل عُرضة للتعقد والتشابك.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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