كيف تواجهين مشكلة تشابك الشعر في فصل الشتاء؟

يعد تشابك الشعر من المشاكل الجمالية الشائعة التي تواجه المرأة خلال فصل الشتاء. فما أسباب التشابك؟ وكيف تمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه أن برودة الطقس في الخارج والهواء الدافئ والجاف في الداخل يتسببان في تعقد الشعر وتشابكه.

كما أن الاحتكاك الناجم عن ارتداء القبعات والأوشحة يتسبب في تعقد الشعر وتشابكه، لا سيما مع الشعر الطويل.

ولتفكيك عقد الشعر المتشابك، ينبغي البدء من الأطراف، ثم التحرك ببطء حتى الوصول إلى الجذور، مع مراعاة استعمال مشط ذي أسنان واسعة أو فرشاة ذان شعيرات ناعمة.

كما يساعد ترطيب الشعر على فك التشابك. ولهذا الغرض ينبغي وضع كمية صغيرة من البلسم أو زيت الشعر.

ولتجنب تعقد الشعر وتشابكه من الأساس، أوصى فاينيتشكه بربط الشعر على شكل ضفيرة، نظرا لأنه كلما كان الشعر قصيرا، كان أقل عرضة للتشابك. ويسري ذلك في الليل أيضا، إذ ينبغي ربط الشعر وعدم تركه ينسدل بحرية.

وتعد العناية الجيدة مهمة أيضا، فينبغي ترطيب الشعر ببلسم أو أحد المستحضرات التي يتم تركها على الشعر، حيث تعمل هذه المستحضرات على إمداد الشعر بالرطوبة وتجعل طبقة القشرة مغلقة دائما، وبالتالي يصبح الشعر أكثر مرونة وأقل عُرضة للتعقد والتشابك.