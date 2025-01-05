هذا ما يحدث لأظافركِ عند استعمال طلاء الأظافر باستمرار

يعد تزيين الأظافر بالطلاء جزءا لا يتجزأ من الروتين الجمالي للمرأة؛ إذ يُضفي لمسة جمال على الإطلالة. غير أن استعمال طلاء الأظافر باستمرار لا يخلو من المخاطر على صحتها.

مجلة "جولي" أوضحت عبر موقعها على شبكة الإنترنت أن استعمال طلاء الأظافر باستمرار يتسبب في جفاف الأظافر، كما تتوغل الصبغات اللونية في بعض الأحيان إلى الطبقة العليا من الأظافر وتتسبب في تغير لونها.

وتتمثل النتيجة المحتومة حينئذ في تقصف الأظافر، بالإضافة إلى وقوع الأظافر فريسة للبكتيريا والفطريات.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال بإراحة الأظافر من حين إلى آخر؛ حيث ينبغي إراحتها لمدة أسبوع كل شهرين، وذلك بعدم وضع طلاء الأظافر خلال هذه الفترة، كي تتمكن من الاستشفاء واستعادة قوتها.

ولتعزيز صحة الأظافر، يمكن أيضا خلال فترة الراحة استعمال طلاء إصلاح الأظافر، والذي تتمثل وظيفته في إصلاح الأظافر المجهدة والتالفة، والذي يحتوي على مواد فعالة تعمل على تقوية بنيتها مثل "حمض الكيسيليك".

ولمزيد من العناية بالأظافر، ينبغي تطبيق حمام زيت بواسطة زيت أظافر من حين إلى آخر، والذي يحتوي مثلا على زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت المكاديميا.