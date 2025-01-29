تغذية الحامل.. أطعمة ومشروبات ممنوعة من أجل سلامة الجنين

حذرت القابلة الألمانية كاثرين هيرولد الحوامل من مخاطر بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تؤثر سلبا على صحة الجنين خلال الحمل.

وأكدت أن بعض الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية أو طفيلية، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة مثل الولادة المبكرة أو فقدان الجنين.

الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل

منتجات الألبان الخام: تشكل منتجات الألبان غير المبسترة خطرا صحيا كبيرا على الحامل، إذ ترفع احتمال الإصابة بـداء الليستريات، وهو مرض تسببه بكتيريا الليستريا المستوحدة، تتباين أعراضه بين الحمى وأعراض تشبه الإنفلونزا، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة مثل التهاب السحايا. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين، فتزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض أو حتى ولادة جنين ميت.

تشكل منتجات الألبان غير المبسترة خطرا صحيا كبيرا على الحامل، إذ ترفع احتمال الإصابة بـداء الليستريات، وهو مرض تسببه بكتيريا الليستريا المستوحدة، تتباين أعراضه بين الحمى وأعراض تشبه الإنفلونزا، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة مثل التهاب السحايا. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين، فتزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض أو حتى ولادة جنين ميت. الأسماك النيئة: يُفضل تجنب تناول الأسماك النيئة مثل السوشي أثناء الحمل، نظرا لارتفاع خطر الإصابة بالسالمونيلا. تؤدي هذه البكتيريا إلى التسمم الغذائي، مما قد يسبب مضاعفات للحامل مثل الجفاف والقيء، وفي بعض الحالات قد يزيد خطر الولادة المبكرة.

يُفضل تجنب تناول الأسماك النيئة مثل السوشي أثناء الحمل، نظرا لارتفاع خطر الإصابة بالسالمونيلا. تؤدي هذه البكتيريا إلى التسمم الغذائي، مما قد يسبب مضاعفات للحامل مثل الجفاف والقيء، وفي بعض الحالات قد يزيد خطر الولادة المبكرة. اللحوم النيئة والمجففة: من الضروري أن تمتنع الحامل عن تناول اللحوم النيئة والمجففة، مثل النقانق المجففة (السجق النيء)، لأنها قد تحتوي على طفيل التوكسوبلازما جوندي المسبب لداء المقوسات. هذا المرض قد يؤدي إلى الإجهاض، أو تشوهات خلقية خطيرة لدى الجنين، أو وفاته داخل الرحم. لذلك، يُنصح بطهو جميع أنواع اللحوم جيدا قبل تناولها.

المشروبات الممنوعة أثناء الحمل

الكافيين: توصي القابلة الألمانية بتقليل تناول الكافيين أثناء الحمل، لأن كبد الجنين غير قادر على استقلابه بسرعة، وقد يستغرق تحليل الكافيين في جسمه حتى 3 أيام. لذلك، يُنصح بتقليل استهلاك القهوة والشاي والمشروبات الغازية، والاستعاضة عنها ببدائل خالية من الكافيين، على أن تكون من مصادر عضوية طبيعية.

توصي القابلة الألمانية بتقليل تناول الكافيين أثناء الحمل، لأن كبد الجنين غير قادر على استقلابه بسرعة، وقد يستغرق تحليل الكافيين في جسمه حتى 3 أيام. لذلك، يُنصح بتقليل استهلاك القهوة والشاي والمشروبات الغازية، والاستعاضة عنها ببدائل خالية من الكافيين، على أن تكون من مصادر عضوية طبيعية. الكحول: يُعد الكحول من أخطر المشروبات التي يجب الامتناع عنها تماما خلال الحمل، فقد أكدت هيرولد أن تناول حتى كميات صغيرة من الكحول قد يؤدي إلى أضرار دائمة في النمو الجسدي والعقلي للطفل، مما يزيد من خطر متلازمة الكحول الجنينية (FAS) التي تسبب تأخرا في التطور العصبي والتشوهات الخلقية.

التغذية السليمة أثناء الحمل

لضمان صحة الأم والجنين، توصي هيرولد باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على النظام الهرمي للتغذية، يكون على الشكل التالي:

قاعدة الهرم: الخضراوات والفواكه، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين.

الخضراوات والفواكه، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين. الطبقة التالية: الحبوب الكاملة التي توفر الطاقة اللازمة للجسم، مثل الأرز البني والشوفان.

الحبوب الكاملة التي توفر الطاقة اللازمة للجسم، مثل الأرز البني والشوفان. الطبقة الوسطى: البروتينات الحيوانية مثل اللحوم المطهوة جيدا، والأسماك الآمنة، ومنتجات الألبان المبسترة.

البروتينات الحيوانية مثل اللحوم المطهوة جيدا، والأسماك الآمنة، ومنتجات الألبان المبسترة. الطبقة العليا: الدهون الصحية التي تسهم في نمو دماغ الجنين مثل زيت الزيتون والمكسرات.

أخيرا، يعد اتباع نظام غذائي صحي خلال الحمل أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الأم والجنين.

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ويجب على الحامل تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب أضرارا صحية، مع الحرص على استهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة. ويُنصح دائما باستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية للحصول على نظام غذائي يناسب احتياجات كل حامل بشكل فردي.