هكذا تركبين جواهر الأسنان بأمان وتتجنبين مخاطرها

تُعَدُّ جواهر الأسنان (tooth gems) من أبرز صيحات التجميل عام 2025، حيث تضفي لمسة فريدة ومميزة على الابتسامة. لكن ما هي هذه الجواهر؟ وما تاريخها؟ وما المخاطر المرتبطة بها؟

جواهر الأسنان أحجار كريمة صغيرة أو بلورات تُلصق على سطح السن لأغراض تجميلية، وتتوفر بأشكال وأحجام وألوان متنوعة، مما يسمح للأفراد بتخصيص ابتسامتهم وفقا لذوقهم الشخصي.

ولا يعد تزيين الأسنان مفهوما جديدا، فقد مارست حضارات قديمة مثل المايا والأزتيك تزيين أسنانهم باستخدام مواد مثل اليشم والفيروز والبيريت، وذلك لأسباب ثقافية وروحية.

وفي اليابان، كان هناك تقليد يُعرف بـ"أوهاجورو" يتضمن صبغ الأسنان باللون الأسود كرمز للجمال والمكانة الاجتماعية.

المواد المستخدمة

تُصنع جواهر الأسنان الحديثة من مواد آمنة للاستخدام الفموي، مثل البلورات المصممة خصيصا للاستخدام السني، وأحيانا تُستخدم المعادن الثمينة كالذهب والفضة قاعدة أو إطارا للجوهرة. ويتم اختيار هذه المواد بناء على سلامتها وقدرتها على الالتصاق بسطح السن دون التسبب في ضرر.

ويُنصح بأن يتم تركيب جواهر الأسنان بواسطة متخصصين في عيادات الأسنان لضمان الدقة وتقليل مخاطر المضاعفات.

وتشمل العملية تنظيف وتلميع سطح السن، ثم استخدام مادة حامضية لتحضير السطح، يليها تطبيق مادة لاصقة خاصة لتثبيت الجوهرة، وأخيرا تعريضها للضوء لتثبيت المادة اللاصقة.

مخاطر جواهر الأسنان

يعبر بعض الأطباء عن قلقهم من عدة مخاطر لتركيب جواهر الأسنان، أبرزها:

إعلان

تسوس الأسنان: قد تتجمع البكتيريا حول الجوهرة مما يزيد من خطر تسوس الأسنان.

قد تتجمع البكتيريا حول الجوهرة مما يزيد من خطر تسوس الأسنان. التهاب اللثة: قد يؤدي تراكم البكتيريا إلى التهابات في اللثة المحيطة.

قد يؤدي تراكم البكتيريا إلى التهابات في اللثة المحيطة. تآكل المينا: قد تتطلب عملية تثبيت الجوهرة تحضير سطح السن، مما قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا.

قد تتطلب عملية تثبيت الجوهرة تحضير سطح السن، مما قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. ردود فعل تحسسية: بعض المواد المستخدمة قد تسبب تحسسا لدى بعض الأفراد.

نصائح وإرشادات

ينصح المختصون باتباع النصائح التالية قبل تثبيت جواهر الأسنان:

استشارة طبيب الأسنان: قبل اتخاذ قرار تركيب جواهر الأسنان، يُنصح بالتشاور مع طبيب الأسنان لتقييم الحالة الصحية للفم والأسنان.

قبل اتخاذ قرار تركيب جواهر الأسنان، يُنصح بالتشاور مع طبيب الأسنان لتقييم الحالة الصحية للفم والأسنان. تجنب المجموعات المنزلية "دي آي واي" (DIY): قد تحتوي هذه المجموعات على مواد كيميائية غير معروفة، مما يزيد من خطر التلف أو التهيج.

قد تحتوي هذه المجموعات على مواد كيميائية غير معروفة، مما يزيد من خطر التلف أو التهيج. العناية الفموية الجيدة: يجب الحفاظ على نظافة الفم والأسنان بشكل جيد لتقليل مخاطر التسوس والالتهابات.

رغم أن جواهر الأسنان تضفي لمسة جمالية مميزة، فإنه من الضروري مراعاة المخاطر المحتملة المرتبطة بها. ويُنصح دائما بالتشاور مع متخصصي الرعاية الصحية الفموية قبل اتخاذ أي قرار، وضمان اتباع ممارسات آمنة للحفاظ على صحة الفم والأسنان.