لماذا يتحول لون كريم الأساس إلى البرتقالي؟ وكيف تواجهين هذه المشكلة؟

إذا كنتِ من الفتيات اللاتي يستخدمن المكياج بشكل متكرر، فلا بد أنك لاحظت تحول لون كريم الأساس (الفاونديشن) إلى اللون البرتقالي في بعض الأحيان. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

مجلة "ستايل بوك" قالت في موقعها على الإنترنت إن سبب تحول لون كريم الأساس إلى اللون البرتقالي يكمن في عملية الأكسدة؛ حيث تتفاعل مكوناته مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى أو الدهون، التي تفرزها البشرة.

ونتيجة لذلك، يبدو كريم الأساس بمظهر البقع من ناحية، ويتغير لونه إلى البرتقالي من ناحية أخرى.

وعن كيفية مواجهة هذه المشكلة المزعجة، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي في البداية استعمال المناديل الورقية المخصصة لامتصاص الزيوت (Plotting Papers).

وفي الخطوة التالية، ينبغي استخدام بخاخ وجه لتجديد كريم الأساس، ثم استعمال فرشاة كريم الأساس أو إسفنجة التوزيع (Beauty Blender) لمزج كل شيء معا مرة أخرى، مما يعمل على تخفيف المسحة البرتقالية لكريم الأساس.

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي تثبيت كل العناصر باستخدام بودرة فاتحة.

وللحيلولة دون تغير لون كريم الأساس إلى البرتقالي من الأساس، ينبغي وضع طبقة من البرايمر قبل وضع كريم الأساس.