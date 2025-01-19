الجانب اللامع أم الباهت من ورق الألمنيوم.. أيهما أفضل في الطهي؟

يعد ورق الألمنيوم أحد أكثر المنتجات شيوعا وتنوعا، ويجد طريقه إلى كل مطبخ تقريبا، وتتعدد استخداماته ما بين تبطين صواني الخبز وتغليف الأطعمة وتخزينها أو حتى تنظيف الأواني والمقالي المتسخة.

ووفق دراسة أجريت عام 2020، فإن 319 مليون إنسان يستخدمون ورق الألمنيوم كل عام في أميركا وحدها، ولكل شخص تفضيلاته وعادته في استخدامه، البعض يفضل الطهي على الجانب اللامع، في حين يفضل آخرون الجانب الباهت.

ولكن، هل يهم حقا أي جانب من ورق الألمنيوم نستخدم؟ وهل يؤثر اتجاهه على الطهي؟ وما الأخطاء الشائعة عند استخدام ورق الألمنيوم؟

الجانب اللامع أم الباهت؟

توجد العديد من المفاهيم الخاطئة حول استخدام ورق الألمنيوم في الطهي المنزلي، إذ يزعم البعض أن الجانب اللامع هو الأنسب للأطعمة الساخنة وينبغي أن يكون مواجها للطعام، في حين أن الجانب الباهت مخصص لتغليف الطعام البارد.

ووفق شركة "رينولدس كيتشن" المتخصصة في إنتاج رقائق الألمنيوم منذ أكثر من 75 عاما، فإن الاختلاف بين جانبي ورق الألمنيوم يكون في المظهر فقط ولا علاقة له بالطهي، وأضافت الشركة أن هذا الاختلاف هو نتيجة ميكانيكية بحتة لعملية التصنيع نفسها، ولا يوجد أي طلاءات خاصة أو معالجات سرية لجانب عن آخر.

وتوضح الشركة أنه أثناء عملية الإنتاج، يمر الألمنيوم بعملية تسمى الطحن، وفي المرحلة الأخيرة من هذه العملية (الدرفلة الباردة) يصبح الألمنيوم رقيقا، ولمنع تمزقه يتم تمديد طبقتين من الألمنيوم وضغطهما في الوقت نفسه عبر أسطوانات مخصصة حتى يصلا إلى السمك المطلوب (0.2 مليمتر)، ونتيجة لذلك تخرج الرقاقة لامعة على الجانب الذي يتلامس مع الإسطوانات.

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وينقل موقع "إيتنغ ويل" عن خبيرة التغذية الدكتورة آبي ثيل قولها "وفق عملية التصنيع فإنه لا يوجد فرق في التركيب المادي لكلا جانبي رقاقة الألمنيوم، ولا يهم حقا أي جانب نستخدمه عند الطهي، إذ لا يوجد فرق على الإطلاق".

وأضافت ثيل أن لكلا الجانبين من مادة الألمنيوم القدرة نفسها على نقل الحرارة من الموقد أو الشواية أو الفرن إلى طعامك، ويؤديان هذه الوظيفة بشكل جيد وعلى قدم المساواة، مشيرة إلى أن البعض يزعم وجود فرق بين الجانبين، وأن الأمر قد يبدو منطقيا للوهلة الأولى، غير أنه من وجهة نظرها ليس صحيحا في الواقع، إذ إن الفرق في الانعكاس بين الجانبين اللامع والباهت ضئيل للغاية بحيث لا يمكن أن يؤثر على طهي الطعام، وبالتالي فإن كلا الجانبين سليم سواء كان الطعام ساخنا أو باردا.

متى يكون هناك فرق بين الجانبين؟

لا تحتوي رقائق الألومنيوم العادية على جانب غير لاصق، وينبغي دهنها برذاذ الطهي أو الزبدة أو الزيت لتجنب التصاق الأطعمة، لكن عند استخدام رقائق ألمنيوم غير لاصقة، فعندها يكون هناك فرق بين الجانبين، إذ يتم تطبيق الطلاء غير اللاصق على جانب واحد فقط، وعادة ما يكون الجانب الباهت، لذا فإن استخدام الجانب اللامع سيكون بلا جدوى.

وفي هذه الحالة، ضعي الطعام على الجانب الذي يحمل علامة "غير لاصق"، أو اتبعي تعليمات العبوة للتأكد من أنك تستخدمينه بشكل صحيح.

أخطاء شائعة عند استخدام ورق الألومنيوم

رغم أن ورق الألمنيوم يعد رفيقا موثوقا به في أغلب المطابخ، فإن استخدامه بشكل خاطئ قد يؤدي إلى مخاطر صحية ويؤثر على جودة طعامك، بل قد يتسبب في إتلاف أجهزة الطهي. فيما يلي نستعرض 4 أخطاء شائعة ينبغي تجنبها:

الخطأ الأول: استخدامه مع الأطعمة الحمضية

ينبغي تجنب استخدام ورق الألمنيوم مع الأطعمة الحمضية مثل الأطباق التي تحتوي على الطماطم أو الخل أو الفواكه الحمضية أو التتبيلات التي يدخل فيها عصير الليمون أو أحد الحمضيات.

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يمكن للمكونات الحمضية أن تتفاعل مع ورق الألمنيوم، مما قد يتسبب في تسرب جزيئات الألمنيوم إلى الطعام مكوّنة بلورات كلوريد الألمنيوم التي تعطي طعامك طعما معدنيا أو يصبح مر المذاق، كذلك تثير مخاوف صحية محتملة بمرور الوقت، لهذا فإن الحاويات الزجاجية أو البلاستيكية هي بدائل أكثر أمانا ولن تتفاعل مع الأطعمة الحمضية.

الخطأ الثاني: تخزين الطعام المغلف بورق الألمنيوم

يفضل عدم تخزين الطعام المغلف بورق الألمنيوم في الثلاجة، لتجنب تفاعل الألمنيوم مع الأطعمة، كذلك فإنه لا يوفر غطاء محكما، وبالتالي يسمح بنمو البكتيريا نموا أسرع، وقد تتسرب الرطوبة من الطعام ويفقد نضارته ويصبح جافا، أما في الفريزر فقد يعزز ورق الألمنيوم ظهور حروق التجميد على الأطعمة (بقع بيضاء وبلورات من الثلج تؤثر على جودة الطعام).

بدلا من ذلك، اختاري حاويات محكمة الغلق لتخزين الطعام بأمان، واستخدمي عبوات بلاستيكية أو أكياس محكمة الغلق للتجميد.

الخطأ الثالث: تبطين الجزء السفلي من الفرن بورق الألمنيوم

تلجأ بعض ربات البيوت إلى تبطين أرضية الفرن بورق الألمنيوم وسيلة لالتقاط الانسكابات وبقايا الطعام، وحتى لا تضطر إلى تنظيفه كثيرا، لكن هذه الفعل قد ينتهي بمشاكل كبرى، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الفرن وسوء توزيع الحرارة، ويمكن للحرارة الزائدة أن تلحق الضرر بالفرن، بالإضافة إلى خطر نشوب حريق.

ولتجنب ذلك، استخدمي دائما حصائر أو صوان آمنة للاستخدام في الفرن لضمان دوران الهواء بشكل صحيح.

الخطأ الرابع: استخدام ورق الألمنيوم في الميكرويف

يزعم البعض إمكانية استخدام ورق الألمنيوم في الميكرويف مع اتخاذ تدابير أمان معينة لمنع الشرارات الكهربية، ولكن لا ينصح مطلقا باستخدامه في الميكرويف، إذ لن يؤدي إلى إتلاف الجزء الداخلي من الميكرويف فحسب، بل يشكل خطرا كبيرا على السلامة، وقد يتسبب في نشوب حرائق، ويمكنكِ استبداله بحاويات آمنة للاستخدام في الميكرويف وتغطيتها بورق البرشمان (ورق الزبدة).