ما العمر المناسب لبدء استخدام كريم العيون؟

أوصت مجلة "جولي" المرأة باستخدام كريم عيون يحتوي على حمض الهيالورونيك بدءا من عمر 25 عاما، حيث يقل إنتاج هذا الحمض في الجسم اعتبارا من هذا العمر، ومن ثم تظهر خطوط دقيقة وتنشأ تجاعيد ناجمة عن الجفاف في منطقة العين، مما يفسد جمال العيون ويجعل المرأة تبدو متقدمة في العمر.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أن كريم العيون المحتوي على حمض الهيالورونيك يعمل على تبطين وتوسيد البشرة المحيطة بالعين من خلال شحن مخزون البشرة من حمض الهيالورونيك، مما يمنح العيون مظهرا مشرقا يشع شبابا وحيوية.

وأوصت "جولي" بتطبيق كريم العيون على النحو التالي:

بشرة نظيفة ومبللة: ضعي دائما كريم العيون المحتوي على حمض الهيالورونيك على بشرة نظيفة ومبللة قليلا، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة بعد تطبيق السيروم وقبل تطبيق كريم الوجه.

ضعي دائما كريم العيون المحتوي على حمض الهيالورونيك على بشرة نظيفة ومبللة قليلا، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة بعد تطبيق السيروم وقبل تطبيق كريم الوجه. ربتي بلطف: ربتي الكريم على البشرة بلطف بواسطة إصبعك البنصر؛ حيث تساعد الحركات اللطيفة على امتصاص الكريم بشكل جيد.

ربتي الكريم على البشرة بلطف بواسطة إصبعك البنصر؛ حيث تساعد الحركات اللطيفة على امتصاص الكريم بشكل جيد. التوزيع الصحيح: قومي بتوزيع الكريم على طول عظم العين السفلي دون الاقتراب كثيرا من العينين لتجنب تهيجها.

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وفي حالة وجود أكياس دمعية تحت العين، يمكن أيضا تخزين كريم العيون في الثلاجة كي يمنح البشرة مظهرا يشع نداوة ونضارة.