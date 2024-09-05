تجنبي هذه المواد في مستحضرات التجميل إذا كنت تعانين من بشرة حساسة

أوصت مجلة "ستايل بوك" المرأة ذات البشرة الحساسة بإلقاء نظرة فاحصة على مكونات مستحضرات العناية قبل الشراء، لتجنب بعض المواد الفعالة التي تؤدي إلى استجابات تحسسية تتمثل في الاحمرار والتهيج والطفح الجلدي.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على مواد عطرية، لأنها تُحدث خللا في توازن البشرة الحساسة، يؤدي إلى تعرضها للتهيج والحساسية.

كذلك ينبغي الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على الكحول لأنه يتسبب في جفاف البشرة ويضعف حاجز الحماية الطبيعي لها، ومن ثم يؤدي إلى تهيج البشرة.

ومن المهم أيضا أن تخلو مستحضرات العناية من المواد الحافظة مثل البارابين والفورمالديهايد وميثيل أيزوثيازولينون؛ لأنها تسبب الحساسية وتهيّج الجلد.

ومن الضروري أيضا الابتعاد عن الكبريتات التي يشيع وجودها في منتجات التنظيف والشامبو وجل الاستحمام؛ إذ تعد كبريتات لوريل الصوديوم وكبريتات لوريث الصوديوم مواد شديدة العدوانية، ويمكن أن تتسبب في جفاف الجلد وتحدث خللا بقيمة الرقم الهيدروجيني "بي إتش" الطبيعي وتسبب تهيجا للبشرة.

كما أن الزيوت العطرية مثل زيت شجرة الشاي أو زيت النعناع ليست دائما لطيفة على البشرة؛ فيمكن أن تتسبب في تهيج البشرة وتعرضها للاحمرار والحرقان والجفاف، لا سيما البشرة الحساسة.

وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد مهدئة ومرطبة والمصممة خصيصا للبشرة الحساسة.