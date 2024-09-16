من الأحذية إلى حقائب "شانيل".. بريطانية تنفق آلاف الدولارات أثناء نومها

كشفت تقارير صحفية قصة غريبة حول سيدة بريطانية أنفقت أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 8 آلاف دولار أميركي) على التسوق أثناء نومها، مما جعلها تتساءل إن كان يجب أن تضحك أو تبكي على ما تواجهه من مواقف.

إليسا دالتون (39 عاما)، ممرضة بريطانية ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا بالولايات المتحدة مع ابنها غيغ (17 عاما) وزوجها جيسون، الذي يعمل في محطة إذاعية.

تعاني إليسا منذ طفولتها من اضطرابات النوم، وتروي أنها في عمر الخامسة كانت تستيقظ في أماكن غير متوقعة بعد أن تذهب للنوم، وفي إحدى الليالي، سجلت جدتها محادثة كاملة جرت بينهما أثناء النوم.

بحلول نهاية العام 2019، ازدادت حدة تلك الأعراض، مما دفعها لطلب العلاج بعد أن تم تشخيص حالتها باضطراب النوم المعروف باسم (Parasomnia)، الذي يمكن أن يتسبب في تصرفات جسدية غير واعية خلال النوم، مثل المشي أو التسوق دون إدراك.

مغامرات التسوق أثناء النوم

في إحدى الليالي، تفاجأت إليسا بوصول طرد يحتوي على نظارات شمسية ذهبية كانت قد اشترتها من دون علمها أثناء النوم، ما أثار دهشتها أن تلك الحادثة لم تكن إلا بداية لسلسلة من عمليات الشراء الليلية التي تراوحت بين الملابس والأحذية، تلقت أكثر من 30 زوجا من أحذية التنس وكميات كبيرة من الجوارب، إضافة إلى تنانير وفساتين، على الرغم من أنها كانت تفضل ارتداء السراويل.

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فإن إليسا لم تكن تدرك ما كانت تشتريه إلا بعد وصول الطرود إلى باب منزلها، وأنفقت أكثر من 11 ألف دولار أميركي على مدى عدة سنوات على عمليات الشراء غير الواعية، كما تلقت رسائل بريد إلكتروني من شركات مشهورة مثل "شانيل"، حيث شعرت بالصدمة عند اكتشاف أنها اشترت حقائب باهظة الثمن أثناء نومها.

الحياة مع اضطراب التسوق الليلي

على الرغم من محاولات زوجها جيسون المستمرة لحل المشكلة، من خلال حذف تطبيقات التسوق ونقل الأجهزة الذكية بعيدا عن متناولها أثناء النوم، فإن تلك المحاولات لم تنجح.

تقول إليسا إن أغرب ما حدث كان في أواخر عام 2020، حين وجدت رسالة بريد إلكتروني من شركة "شانيل" تشكرها على طلبها، وكانت تعرف أن أسعار منتجات هذه الشركة باهظة جدا.

وأنفقت إليسا إجمالا أكثر من 6000 جنيه إسترليني أثناء نومها، على أشياء لم تتمكن من إعادتها، ولحسن الحظ، لم تكرر تلك الحوادث منذ عدة أشهر، مما يُشير إلى تحسن ملحوظ في حالتها.

ما اضطراب اختلال النوم؟

تعتبر اضطرابات النوم، بما في ذلك اضطراب نوم حركة العين السريعة (REM Sleep Behavior Disorder)، من أمراض العصر الحديث التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة مثل الموت المبكر.

ويُعد هذا الاضطراب من الأنواع التي تجعل المصابين يتحركون أثناء الأحلام العدوانية، مما قد يؤدي إلى سلوكيات مثل الركل والضرب أثناء النوم.

وتشير الدراسات إلى أن هذا الاضطراب يصيب كبار السن بشكل رئيسي، ويكون الرجال أكثر عرضة له مقارنة بالنساء.

ويُعد أيضا من العوامل المؤدية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، مما يستوجب استشارة الطبيب فور ظهور الأعراض.