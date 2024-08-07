كيف تتجنبين بثور أسفل الرقبة وتتخلصين منها؟

تعدّ البثور في منطقة أسفل الرقبة المعروفة "بالديكولتيه" كابوسا مزعجا للمرأة؛ إذ تمنعها من ارتداء القطع الفوقية الصيفية ذات القصة المفتوحة.

وأوضحت مجلة "ستايل بوك" أن بثور أسفل الرقبة تنشأ بسبب انسداد المسام في هذه المنطقة، وذلك كنتيجة لزيادة الإفرازات الدهنية وتراكم خلايا الجلد الميتة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن انسداد المسام في منطقة "الديكولتيه" يرجع في الغالب إلى العناية الخاطئة، وذلك من خلال استخدام مستحضرات عناية غنية بالدهون أو تحتوي على مواد عطرية، مثل لوشن الجسم والكريم الواقي من الشمس.

كما قد يكمن السبب في ارتداء ملابس ضيقة مصنوعة من خامات اصطناعية؛ حيث يتسبب احتكاك الملابس وكذلك الخامات الاصطناعية في تهيج الجلد، فيمهد الطريق لنشوء البثور وغيرها من الشوائب.

ولمواجهة بثور منطقة أسفل الرقبة، أوصت المجلة بإجراء تقشير لطيف من أجل تنظيف المسام والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

ويمكن القضاء على البثور باستخدام الكريمات المحتوية على حمض الساليسيليك أو أحماض الفاكهة أو الريتينول، كما أن الطمي الطبي يساعد في التخلص من البثور.

ولتجنب نشوء البثور في منطقة أسفل الرقبة من الأساس، ينبغي استخدام مستحضرات عناية ذات محتوى دهني منخفض وتخلو من المواد العطرية، مع مراعاة ارتداء ملابس مصنوعة من خامات تتمتع بتهوية جيدة، ويسري ذلك أيضا على الملابس الرياضية.

أما إذا ظهرت البثور في منطقة أسفل الرقبة على نحو مفاجئ ودون سبب واضح، فينبغي استشارة الطبيب على الفور؛ فقد تشير حينئذ إلى تغيرات هرمونية.