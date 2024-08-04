ما حزام الأمان المناسب للحامل أثناء قيادة السيارة؟

حذر نادي السيارات بألمانيا الحامل من استخدام ما يعرف بضابط حزام الأمان المخصص للحوامل، معللا ذلك بأن الأنظمة التي فُحصت لا توفر الحماية الكافية للبطن.

وأوضح النادي أن اختبارات التصادم التي أجريت على الأنظمة أوضحت أن حزام الخصر لا يبقى أسفل البطن، كما أنه لم يوفر حماية كافية للخصر.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الحزام الثلاثي النقاط التقليدي يمثل الحل الأكثر أمانا للحوامل، شريطة ربطه بشكل صحيح؛ حيث ينبغي أن يستقر حزام الخصر على الورك وليس على البطن.

وإذا لم تكن الحامل هي التي تقود السيارة، فمن الأفضل حينئذ أن تجلس في مقعد الراكب الأمامي لأن معظم السيارات لديها أنظمة حماية أفضل في المقاعد الأمامية مقارنة بالمقاعد الخلفية.