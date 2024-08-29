كيف تستفيدين من ملح البحر للعناية ببشرتك؟

يتمتع ملح البحر بالعديد من المزايا الجمالية للبشرة، إذ يساعد في الحصول على بشرة ناعمة ونقية.

مجلة "ستايل بوك" أوضحت أن ملح البحر يمتاز بتأثير مُقشّر، ومن ثم فهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويطرد الأوساخ والشوائب من المسام، مما يساعد في التمتع ببشرة نقية وموحدة لونيا. وبالتالي يعد ملح البحر مثاليا للبشرة الدهنية التي تميل للشوائب.

وبفضل نسبة الملح العالية في الماء، يمكن أن تلتئم الجروح السطحية الصغيرة بشكل أفضل، ويجدد الجلد نفسه بسرعة أكبر، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر وردي يشع شبابا وحيوية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة، أوصت المجلة المتخصصة بالموضة والجمال بغسل الوجه بملح البحر، الذي يتوفر في عبوات تجارية، وماء الصنبور بمعدل مرة إلى مرتين في الأسبوع على الأكثر حتى لا يؤدي إلى تهيج الجلد.

ومن ناحية أخرى، أشارت "ستايل بوك" إلى أن ملح البحر لا يعد مناسبا للبشرة الجافة والحساسة، وكذلك في حالة المعاناة من حب الشباب أو الأكزيما، لأن الماء المالح يمكن أن يزيد الأمر سوءا أو حتى يسبب التهابا وجروحا خطيرة.